Rugby a 7 femminile | Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 | l’Italia giocherà per il

Rugby 7 femminile - le convocate dell’Italia per il raduno verso le Grand Prix Series : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana Seven femminile, ha convocato un raduno in vista del Women Grand Prix Series di Marcoussis. Le azzurre si ritroveranno a Roma dal 25 al 27 giugno, poi partiranno per la Francia dove affronteranno Inghilterra, Francia e Portogallo nel gruppo C. Queste le convocate per il collegiale al Giulio Onesti Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA) Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby ...

Rugby – Italseven femminile : le convocate per il Women Gps 7s : Le convocate della Nazionale italiana di Rugby femminile per il Women Gps 7s in Francia Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven femminile, ha ufficializzato la lista delle atlete che prenderanno parte al raduno di Roma, in calendario dal 25 al 27 giugno, in vista del Women Grand Prix Series di Marcoussis, prima tappa dei tornei al femminile seven del circuito Rugby Europe. Le Azzurre, dopo il terzo posto al ...

Rugby a 7 - Roma Seven 2018 : l’Italia maschile vince il torneo - la nazionale femminile è terza : Sorride all’Italia il prestigioso torneo di Rugby a 7 “Roma Seven“: la nazionale maschile vince il torneo, mentre la nazionale femminile chiude al terzo posto. Entrambe le formazioni azzurre avevano chiuso il girone di qualificazione al primo posto, ma poi nella fase ad eliminazione diretta il loro destino è stato diverso. La compagine maschile in semifinale ha superato per 14-12 la selezione Roma Seven Kings, per poi ...

Rugby – Italseven femminile : le 12 atlete selezionate : Le 12 atlete selezionate per l’Italseven femminile di Rugby Prenderà il via nel week end del 15 e 16 giugno, con la disputa del Torneo Internazionale “Roma Seven”, la stagione dell’Italseven Maggiore femminile. Andrea Di Giandomenico ha convocato per questo primo appuntamento dodici Azzurre che si ritroveranno a Roma, presso il CPO Coni Giulio Onesti, a partire da mercoledì 13 giugno. L’impegno romano precede quello di Marcoussis (Francia) ...

Rugby – Coppa Italia Femminile : il Trofeo Rebecca Braglia al Parabiagio : Coppa Italia Femminile: il Rugby Parabiagio vince il Trofeo intitolato a Rebecca Braglia Il Rugby Parabiago vince la Coppa Italia Seniores Femminile intitolata da quest’anno alla memoria di Rebecca Braglia. La squadra milanese ha battuto 21-0 il Montebelluna e ha ricevuto il Trofeo da Giuliano Braglia, padre della giovane rugbista scomparsa il mese scorso. Il Villorba si aggiudica il “Trofeo Interregionale Under 16” battendo in finale 28-7 il ...

Rugby – Serie A femminile : il Colorno si laurea campione d’Italia - battuto in finale il Valsugana : Grandissima vittoria delle ragazze del Rugby Colorno, capaci di battere nella finale per il titolo italiano il Valsugana campione in carica Il Rugby Colorno è campione d’Italia. La squadra di coach Prestera si prende la rivincita della finale persa nella passata stagione e al “Pata Stadium” di Calvisano batte 29-20 il Valsugana, campione in carica, nell’ultimo atto della stagione della Serie A femminile. Parte molto bene il Colorno che muove ...

Rugby – Serie A femminile - le formazioni di Valsugana e Colorno per la finale a Calvisano : Valsugana Padova e Rugby Colorno si affronteranno nella finale di Calvisano: le formazioni ufficiali Sarà il “Pata Stadium” di Calvisano il teatro della finale di Serie A femminile 2017/18. Sabato 2 giugno alle 19.30 il Rugby Colorno affronterà le campionesse d’Italia in carica del Valsugana Rugby nella partita che assegnerà lo Scudetto numero 34. A dirigere l’ultimo atto del campionato, che sarà trasmesso in diretta su theRugbychannel.it, sarà ...

Rugby – Serie A femminile : Clara Munarini dirigerà la finale tra Valsugana e Colorno : Le assegnazioni arbitrali della finale Scudetto di Serie A femminile Sarà Clara Munarini l’arbitro della finale del Campionato Italiano di Serie A femminile. Il fischietto parmense dirigerà il match che assegnerà per la 34esima volta lo Scudetto. A contendersi il titolo, sabato 2 giugno alle 19.30 al “Pata Stadium” di Calvisano, saranno le campionesse d’Italia in carica del Valsugana Rugby e il Rubgy Colorno. Entrambe provenienti dal Girone 1 ...

Rugby – Dalla Serie A femminile alla Nations Cup : il palinsesto tv del weekend : Il Super Rugby, la finale del campionato di Serie A femminile, la Nations Cup e il Mondiale Under 20: tutti gli eventi di Rugby del weekend Nel palinsesto del prossimo weekend ovale troverà spazio il Super Rugby, la finale del campionato di Serie A femminile, la Nations Cup e il Mondiale Under 20. Si parte venerdì mattina alle 9.35 con Highlanders-Hurricanes, match valido per la sedicesima giornata di Super Rugby che sarà trasmesso in diretta su ...

Rugby – Serie A femminile : Valsugana vs Colorno la finale per il 34° titolo Nazionale : Serie A femminile: la finale è ancora Valsugana contro Colorno: il 34° titolo Nazionale in palio sabato 2 giugno a Calvisano Tutto come nel 2017: saranno ancora il Valsugana Padova Campione d’Italia in carica e il Rugby Colorno a contendersi, sabato 2 giugno al “PataStadium” di Calvisano, lo scudetto femminile. Dopo aver dominato il Girone 1 in stagione regolare le emiliane e le venete si ritroveranno in provincia di Brescia, sabato prossimo, ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : la finale sarà Colorno-Valsugana. Schiantate Villorba e Bologna : Senza storia le due semifinali del campionato di Serie A di Rugby femminile: il Colorno ha battuto il Villorba per 34-8, mentre il Valsugana, dopo aver asfaltato il Frascati nel barrage, ha riservato lo stesso trattamento al Bologna, dominato a domicilio per 0-71, marcando, una volta di più, la netta differenza tra girone Nord e girone Centro-Sud. Domenica 2 giugno, sul campo neutro di Calvisano, la finale più attesa tra Colorno e Valsugana. In ...

Super Rugby Como femminile È alle finali nazionali di Coppa Italia : Un poker di vittorie e il primo posto nel raggruppamento di Sondrio al campo sportivo Cerri, che vale il pass per le finali nazionali. Il Rugby Como femminile ha centrato l'obiettivo importante, ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : il barrage sorride a Valsugana e Villorba - out Frascati e Montevirginio : Non hanno avuto molta storia i barrage per determinare le ultime due semifinaliste del campionato italiano della Serie A di Rugby femminile: a vincere sono state le squadre classificatesi al secondo ed al terzo posto nel Girone 1, quello Nord per intenderci, che hanno avuto la meglio sulle due squadre del raggruppamento Centro-Sud. Il Valsugana ha dominato il Frascati per 78-7, mentre il Montevirginio ha ceduto al Villorba per 3-45. Si delineano ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : terminata la stagione regolare. Tutti gli accoppiamenti della corsa al tricolore : Cala il sipario sulla stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è svolto il 18° ed ultimo turno, che ha sancito gli accoppiamenti per la post season, che inizierà domenica prossima con il barrage e si concluderà sabato 2 giugno con la finale che assegnerà il titolo. Andiamo a scoprire i risultati odierni e le classifiche finali dei due gironi. GIRONE 1 Valsugana Rugby Padova – Rugby Riviera 1975 52 – 3 Rugby Monza ...