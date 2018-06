Ruba il portafoglio ad una 70enne | fermato scippatore minorenne a Bra

Anziano Ruba portafoglio a coetaneo sul treno della Circum : preso : I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato in flagranza Gennaro Landolfi, un 73enne napoletano già noto alle forze dell'ordine che su un convoglio della Circum vesuviana, in ...

Napoli - coppia di turisti tedeschi Ruba portafoglio a un operaio su aliscafo per Capri : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l’accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto – secondo quanto riporta l’agenzia Ansa – è accaduto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. La vittima, che stava raggiungendo l’isola per lavoro, all’arrivo a Capri si è accorta di ...