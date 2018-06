Roma | spari in strada | gambizzato un 24enne

Roma - spari a La Rustica : ferito 24enne : 20.00 Sparatoria in periferia a Roma. Un romeno di 24 anni è stato gambizzato a colpi d'arma da fuoco alla 'Rustica. E' accaduto nei pressi di un bar. Dalle prime informazioni sembra che a sparare sia stato un altro giovane che è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Sul fatto indagano i carabinieri.

Roma - spari a La Rustica : gambizzato 24enne/ Ultime notizie : aggressore ancora in fuga - raccolte testimonianze : Roma, spari a La Rustica: gambizzato 24enne. Ultime notizie, ferito un romeno incensurato davanti al Blu Bar: l'uomo non è in pericolo di vita, caccia all'uomo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Roma - SPARI A LA RUSTICA : GAMBIZZATO 24ENNE/ Ultime notizie - investigatori non escludono nessuna pista : ROMA, SPARI a La RUSTICA: GAMBIZZATO 24ENNE. Ultime notizie, ferito un romeno incensurato davanti al Blu Bar: l'uomo non è in pericolo di vita, caccia all'uomo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Roma - spari a La Rustica : gambizzato 24enne/ Ultime notizie - ecco cos'è successo : Roma, spari a La Rustica: gambizzato 24enne. Ultime notizie, ferito un romeno incensurato davanti al Blu Bar: l'uomo non è in pericolo di vita, caccia all'uomo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Roma - spari in strada - uomo gambizzato : paura a La Rustica : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...

Spari alla festa contro il Dj a Roma - denunciato un 88enne per omessa custodia di armi : Due Spari, poi il panico: è successo a Roma tra venerdì e sabato in un'area del Centro Storico concessa per una festa privata. Siamo in via San Teodoro a due passi dal Palatino...

'Ndrangheta alle porte di Roma - spari e bombe contro casa di due imprenditori : 3 arresti : I Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno arrestato 3 persone responsabili di tentato omicidio, estorsione, usura ed altri reati, tutte condotte poste in essere con l'aggravante del metodo mafioso ex ...

Roma. Spari nello studio Episcopo in via Togliatti : Gaetano Randazzo ucciso da Fabian Manzo : Un paziente di 68 anni è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, in maniera accidentale,

Costarica - trovato morto Romano sparito : 20.24 E' stato ritrovato morto Stefano Calandrelli, l'italiano 51enne residente da 24 anni a San José in Costarica, scomparso nella regione da una settimana. Il suo corpo è stato trovato dalla polizia locale sotto il ponte del fiume Sucio, sull'autostrada Braulio Carrillo (San José-Limon). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e rapinato. Per la sua scomparsa sono stati arrestati 3 uomini e due donne, trovati in ...