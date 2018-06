Roma | sequestrati due milioni al patron dell' hotel Plaza | per anni ha intascato la tassa

Roma - 'non pagava tassa soggiorno' : sequestrati 2 mln a patron Plaza - : Secondo gli inquirenti, dal 2014 al 2018 l'amministratore unico della società che gestisce l'albergo a quatto stelle del centro della Capitale non avrebbe versato il contributo al Comune capitolino: è ...

Roma - "non pagava tassa soggiorno" : sequestrati 2 mln a patron Plaza : Roma, "non pagava tassa soggiorno": sequestrati 2 mln a patron Plaza Secondo gli inquirenti, dal 2014 al 2018 l’amministratore unico della società che gestisce l'albergo a quatto stelle del centro della Capitale non avrebbe versato il contributo al Comune capitolino: è ora accusato di peculato Parole ...

Roma - intascava la tassa di soggiorno del Plaza : sequestrati 2 milioni di euro al padre della compagna del premier Conte : Aveva intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma. Per un totale di 2 milioni di euro, somma che oggi il gip Giovanni Giorgianni, su richiesta della procura, ha provveduto a sequestrare a Cesare Paladino. L’uomo, accusato di peculato, è amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a 4 stelle nella centralissima via del Corso. La figlia di ...

Roma - intascava la tassa di soggiorno del Plaza : sequestrati 2 milioni di euro al padre della fidanzata del premier Conte : Aveva intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma. Per un totale di 2 milioni di euro, somma che oggi il gip Giovanni Giorgianni, su richiesta della procura, ha provveduto a sequestrare a Cesare Paladino. L’uomo, accusato di peculato, è amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a 4 stelle nella centralissima via del Corso. La figlia di ...

Roma : Spiagge libere - sequestrati 80mila prodotti : Roma – I Finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito tra Ardea e Fregene 5 misure restrittive della libertà personale. Nello specifico si tratta di 2 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora. Questo nei confronti di un sodalizio criminoso composto da 8 persone, impegnate nella smisurata vendita di articoli contraffatti. Il gruppo, specializzato nella vendita di calzature e capi d’abbigliamento, aveva la gestione ...

Roma - droga e usura con metodi mafiosi : 58 arresti - sequestrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta : Metodo mafioso: traffico di droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e ...

Roma - droga e usura con metodi mafiosi : 58 arresti - sequestrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta : Metodo mafioso: traffico di droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e ...

Mafia : riciclaggio in Romania - sequestrati beni per oltre un mln di euro (3) : (AdnKronos) - "Sotto questo aspetto in Sicilia il livello di collaborazione offre margini di miglioramento - concludono gli investigatori - se si considera che, lo scorso anno, il dato regionale fa registrare complessivamente 4.900 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 4.663 (oltre il 95 per c

Mafia : riciclaggio in Romania - sequestrati beni per oltre un mln di euro (2) : (AdnKronos) - Gli investimenti all’estero sono stati finanziati attraverso risorse di una società formalmente rappresentata da un avvocato del Foro di Palermo (morto), ma di fatto riconducibile alla stessa famiglia mafiosa, che ha così reimpiegato introiti di provenienza illecita per sottrarli all’a

Roma - sequestrati oltre cento chili di pesce : destinati ad un negozio - non erano in frigo ma trasportati su un normale furgone : oltre cento chilogrammi di pesce sono stati sequestrati da una pattuglia della Polizia Locale, a piazza di Porta Maggiore. erano destinati ad un esercizio commerciale in zona Casilino e invece di ...

Roma : Abusivismo commerciale - 10.000 articoli sequestrati : Roma – Fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale. Ottanta gli agenti messi in campo dal Comando Generale a contrasto dell’Abusivismo commerciale, con migliaia di articoli sequestrati. In zona Colosseo, una pattuglia è stata avvicinata da una coppia di turiste canadesi. Che ha consegnato agli agenti un portafoglio con all’interno 800 euro e i documenti del proprietario, che potrà così riavere quanto perduto. Le attività Le ...

Roma : Sequestrati 500 kg di alimenti : Roma – Intervento del reparto amministrativa del VII gruppo Tuscolano in via Cartagine, all’altezza della fermata metro Numidio Quadrato. Gli agenti, durante alcuni controlli delle attività commerciali della zona, hanno ispezionato il magazzino di un bar. E hanno scoperto centinaia di generi alimentari mal conservati in un deposito privo di qualunque autorizzazione. Dagli accertamenti è emerso che i cibi si trovavano all’interno di celle ...

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

'Ndrangheta - sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma : 'Ndrangheta, sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma La disposizione della Dda di Catanzaro ha coinvolto le attività di un imprenditore che opera nel settore del turismo. Sequestrato anche un hotel di lusso Parole chiave: ...