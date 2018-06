Roma | la Rustica | gambizzato rumeno di 24 anni

Roma - spari a La Rustica : gambizzato 24enne/ Ultime notizie - ecco cos'è successo : Roma , spari a La Rustica : gambizzato 24enne . Ultime notizie , ferito un romeno incensurato davanti al Blu Bar: l'uomo non è in pericolo di vita, caccia all'uomo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Roma - gambizzato un 24enne romeno in zona La Rustica : Agguato vicino a un bar della zona La Rustica , nella periferia est di Roma . Intorno alle 7.40 un 24enne romeno è stato gambizzato con colpi d’arma da fuoco. Dalle prime informazioni sembra che a sparare sia stato un giovane che si è poi dato alla fuga. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione Tor Sapienza, che hanno avviato le indagini con il supporto del Nucleo operativo della compagnia di Montesacro. Per i rilievi presenti ...

Roma - spari in strada - uomo gambizzato : paura a La Rustica : spari stamattina alla periferia di Roma. Un giovane romeno di 24 anni è stato gambizzato con colpi d'arma da fuoco in via Achille Vertunni, in zona La Rustica. È accaduto intorno alle 7.40 nei pressi ...