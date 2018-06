Roma | arrivano nuove macchine aspira-rifiuti

'Vendo per 120.000 euro capitello Romano doc'. Ma arrivano i carabinieri e scoprono la truffa : 'A.A.A. vendesi antichissimo capitello d'epoca romana'. Dopo avere tentato invano di venderlo alle più note case d'asta italiane, ha provato a piazzarlo online su 'Subito.it', ma anziché attirare ...

A Roma arrivano i totem informativi : Roma, 24 giu. , AdnKronos, - Riscoprire le bellezze di Roma attraverso percorsi a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico locale. È questo il concetto alla base del nuovo progetto 'Walking in ...

Emma in visita al Bambin Gesù di Roma : arrivano i ringraziamenti di Elena Santarelli : Emma in visita al Bambin Gesù di Roma dopo una richiesta personale di Elena Santarelli. La showgirl sta combattendo contro la malattia di suo figlio Giacomo, spesso ricoverato nel reparto in cui l'artista salentina ha visitato i giovanissimi degenti nella giornata del 21 giugno. L'artista non è rimasta sorda alla richiesta e si è immediatamente resa disponibile. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente da parte della Santarelli, che ...

Diretta / Atalanta Roma Under 17 (risultato live 1-1) streaming video Rai.tv : arrivano i primi cambi! : Diretta Roma Atalanta Under 17, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Finale scudetto degli Allievi professionisti, si gioca a Ravenna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:54:00 GMT)

Roma - arrivano i tornelli sul bus : Al via la sperimentazione dei tornelli sui bus della Capitale. Da ieri infatti è partito dal capolinea il primo mezzo attrezzato della linea 669 dal quale, ha spiegato su Facebook il vice presidente ...

Roma - contro i "portoghesi" arrivano i bus coi tornelli : Roma e l'Atac cercano una soluzione ai "portoghesi", che prendono i mezzi pubblici senza pagare il biglietto e peggiorando il debito della municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico della Capitale. Così da ieri è partita la sperimentazione dei tornelli anche sugli autobus. "Novità importante che abbiamo introdotto oggi, avviando la fase di sperimentazione, sulla linea 669", ha annunciato il presidente della commisione trasporti e ...

Sugli autobus di Roma arrivano i tornelli : partono i test "modello Londra" : Sugli autobus di Roma arrivano i tornelli per combattere l'evasione. Si tratta di una sperimentazione, scrive

Auto – Un’estate all’aperto : arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta Romana di car2go : Per la prima volta car2go introduce 20 smart fortwo cabrio nella flotta di Roma. I 20 veicoli decappottabili saranno disponibili dal 4 giugno per i prossimi 18 mesi Prima assoluta per car2go, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicoli smart fortwo del modello cabrio nella flotta capitolina. Una novità mai vista prima nella storia, quasi decennale, di car2go, che sceglie proprio Roma come prima ...

Mobilità - un’estate all’aperto : arrivano 20 smart fortwo cabrio nella flotta Romana di car2go : Prima assoluta per car2go, il più grande servizio al mondo di carsharing a flusso libero, che introduce oggi 20 veicoli smart fortwo del modello cabrio nella flotta capitolina. Una novità mai vista prima nella storia, quasi decennale, di car2go, che sceglie proprio Roma come prima città in cui sperimentare il modello decapottabile, che rimarrà in flotta per un anno e mezzo. “È un’estate all’aperto quella che sta per arrivare, non solo per i ...

Arrivano Salvini e Di Maio - uniti a Roma e qui divisi : 'L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento', recita l'articolo 33 della Costituzione. Ma mi chiedo: che libertà e indipendenza può testimoniare e vivere al suo interno un Ateneo i ...

A Roma arrivano le “pecore tosaerba” : via libera in 20 parchi della periferia : A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia Continua a leggere L'articolo A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia proviene da NewsGo.

A Roma arrivano le “pecore tosaerba” : via libera in 20 parchi della periferia : A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia Continua a leggere L'articolo A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia proviene da NewsGo.

Ambiente : a Roma arrivano i BeeHotel - alberghi per api solitarie : Roma, 15 mag. , askanews, Si parte in questi giorni a Roma dall'Oasi LIPU di Castel di Guido ma l'obiettivo è installare decine di BeeHotel in balconi, giardini e scuole di tutta la città per dare un ...

In Giappone arrivano i Romanzi di Sailor Moon : Dal manga originale sono stati tratti anime, videogiochi, musical, spettacoli, serie tv, etc.. Il successo planetario di Sailor Moon esplose negli anni 90 con la diffusione dell'anime originale. In ...