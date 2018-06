Roma | aggredita la Biancofiore Volevano portarle via il cane

Michaela Biancofiore aggredita a Roma/ Ultime notizie : in tre provano a rubarle la cagnolina Puggy - ma... : Michaela Biancofiore aggredita a Roma: in tre provano a rubarle la cagnolina Puggy, ma... Le Ultime notizie sulla nuova aggressione di cui è stata vittima la deputata di Forza Italia(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Biancofiore aggredita a Roma - in tre cercano di rubarle la cagnolina Puggy : BOLZANO. Sembra che volessero portarle via la sua amata cagnolina Puggy i tre uomini che hanno aggredito Michaela Biancofiore a Roma, in via Veneto. La deputata ha reagito e il tentativo di strapparle ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : 'Ho avuto paura per mio figlio' : Giulia Bongiorno torna sull' aggressione subita in centro a Roma raccontata dal Messaggero . 'Ho avuto paura perché ero con mio figlio ', ha confessato la neo- ministra alla Pubblica amministrazione a ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma da uno straniero Video : Giulia Bongiorno è stata aggredita da uno straniero ubriaco e seminudo in pieno centro di Roma. Per fortuna l’episodio si è concluso solo con un grande spavento, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. L’aggressione Il fatto è accaduto domenica 3 giugno, intorno alle 18:00 mentre Giulia Bongiorno era a passeggio con il figlio. In via della Mercede, a due passi da Piazza di Spagna, uno straniero seminudo ed in evidente stato confusionale ...

Roma - il Ministro Giulia Bongiorno aggredita a due passi da Piazza di Spagna : È domenica pomeriggio quando il neo Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno sta passeggiando con il figlio in via della Mercede, in pieno centro storico a Roma. Sono le 17:45 e la nota...

Ministra Bongiorno aggredita per strada a Roma da un ubriaco seminudo : Giulia Bongiorno, Ministra della Pubblica AmMinistrazione del governo Conte, è stata aggredita in pieno centro a Roma, mentre si trovava a passeggiare con il figlio, senza scorta.Continua a leggere

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : paura per il ministro in centro : Alla fine l'intervento delle volanti ha evitato il peggio. Anche se lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, eccome. Ore 17.45, domenica estiva: il ministro della Pubblica amministrazione è a spasso, senza scorta, per le vie del centro di Roma con il figlio. Di fatto per lei è l'ultimo giorno di relax, dopo il Giuramento al Colle e la festa della Repubblica, da oggi inizia l'avventura nell'esecutivo di Giuseppe Conte.--All'altezza di via ...

Paura per Giulia Bongiorno - aggredita in centro a Roma : Lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, ma l'intervento delle Volanti ha evitato il peggio. Intervenuta in soccorso di una donna nelle vie centrali di Roma, domenica pomeriggio il neo ministro della P.A. si è ritrovata minacciata da uno straniero con l'accento inglese, svestito.--Il Messaggero riporta che Bongiorno camminava senza scorta per via della Mercede, a due passi dal Parlamento e da Piazza di Spagna. Vede uno straniero che non ...