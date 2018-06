Rischio temporali nelle prossime ore | le aree interessate

Allerta Meteo Puglia : criticità “arancione” per Rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali : La discesa di un nucleo freddo, legato ad una saccatura centrata sulla penisola scandinava, determinerà un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata dalla temporanea intensificazione della ventilazione dai quadranti nord-orientali e da un conseguente, seppur momentaneo, calo termico. Per quanto esposto nel bollettino di vigilanza ...

Allerta Meteo Toscana : Rischio idrogeologico - criticità “gialla” per rovesci e temporali : La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale, valido dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Dal pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Domani, in nottata, previste piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. E’ possibile ...

Allerta Meteo Piemonte - forti temporali in arrivo : Rischio idrogeologico sulle Alpi : Torna l’Allerta maltempo sul Piemonte a causa dei temporali, anche localmente forti. Il rischio idrogeologico e’ localizzato in particolare sui rilievi occidentali e sulle pianure. E’ quanto prevede l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Secondo le previsioni, l’anticiclone nord-africano che ha portato tempo stabile e soleggiato viene scalzato dalla bassa pressione in moto dalle Baleari ...

Estate 2018 - le Previsioni Meteo di MeteoWeb : caldo record al Nord - Rischio di violentissimi temporali e danni al Sud : Previsioni Meteo Estate 2018 – Dalle consuete indagini su parametri teleconnettivi che gli esperti di MeteoWeb conducono periodicamente, al fine di cercare di cogliere le linee guide stagionali, emergono dati abbastanza sconvolgenti, in riferimento alla prossima Estate 2018. I parametri generali vagliati ci inducono a ipotizzare una costante presenza di figure bariche anticicloniche sui comparti centro-occidentali del continente, mentre ...

Inizio di settimana con temporali a tratti forti. Ecco le regioni più a Rischio : Roma - ANTICICLONE IN PARZIALE INDEBOLIMENTO - Il promontorio anticiclonico africano a Inizio settimana verrà eroso parzialmente da una circolazione ciclonica tra Spagna e Francia, che tenderà ad estendere il proprio raggio d'azione verso l'Italia. Nel frattempo i massimi dell'alta pressione torneranno a collocarsi sull'Europa nordorientale dove le temperature si porteranno ben al di sopra delle medie. L'Italia ...

Meteo d'Estate - subito STOP con Rischio temporali - vediamo dove : Questa è la scienza Meteorologica. Ma i modelli matematici di previsione, lo si scrive da giorni, lasciano intravedere interessantissimi scenari già nella prima settimana di giugno. Come detto avremo ...

Nuovo maltempo nelle prossime ore con Rischio di forti temporali : Sguardo alla situazione Dopo Lunedì anche Martedì vedrà diffusa instabilità e temporali anche intensi lungo la penisola. Infatti una depressione con minimo adesso sul Ligure ha attraversato in nottata il Centro e stamani il Nord con piogge diffuse con accumuli fin 20-30mm e le temperature massime che non superano i 20°C mente nel pomeriggio ci […]

Weekend per lo più soleggiato - ma forte Rischio di temporali : Roma - L'alta pressione nel corso del Weekend ancora non riuscirà a imporsi sul nostro Paese, disturbata da infiltrazioni fresche e instabili alle quote medio-alte dell'atmosfera. Ciò favorirà ancora qualche acquazzone o temporale a evoluzione diurna sulle zone montuose, specie quelle alpine, mentre sulle aree pianeggianti e lungo le coste il tempo rimarrà in genere più soleggiato e mite, specie al Centrosud. ...

Allerta meteo Piemonte : calo delle temperature e temporali in arrivo - aumenta il Rischio valanghe : Maltempo in Piemonte, dove un violento acquazzone, con forti raffiche di vento, si è abbattuto per diversi minuti su Torino. I vigili del fuoco non segnalano, al momento, particolari criticità, ma è Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con temporali forti, associati a forti raffiche di vento e in alcuni casi a grandinate. I fenomeni, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, saranno più ...

Meteo - alta instabilità sull’Italia e Rischio temporali nelle zone interne : Situazione Meteo caratterizzata da alta instabilità su tutto il Paese con fenomeni temporaleschi anche violenti misti a schiarite. temporali interesseranno soprattutto le zone montuose del nord e dell'Appennino centrale.Continua a leggere

Milano - bomba d'acqua : Seveso a Rischio esondazione/ Video Legnano - temporali e grandine : piano d'emergenza : Milano, bomba d'acqua: Seveso a rischio esondazione. Video Legnano, temporali e grandine: attivato piano d'emergenza, disagi e blackout. Le ultime notizie sul maltempo nel Nord Italia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:26:00 GMT)

Allerta meteo Lombardia : Rischio temporali - monitorato il fiume Seveso : Allerta meteo a Milano per forti temporali a partire da stasera. Il Comune ha attivato il servizio di monitoraggio dei fiumi. “Visto l’avviso regionale di criticità per rischio idraulico e temporali forti nell’area del nodo idraulico di Milano, dalle ore 18 di oggi e fino a domani il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Centro di via Drago al fine di effettuare il monitoraggio ...