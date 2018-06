Ripartire da sinistra | con coraggio I nomi del Comitato promotore nazionale di LeU

Sinistra : l'esigenza di una nuova strada per Ripartire : Non è una lettera, ma un messaggio in bottiglia forse utile a qualcuno o probabilmente no. Sono semplicemente opinioni, idee, impressioni di un ragazzo di 28 anni che vive in Italia, si occupa di politica da 4-5 ed è di Sinistra. Il messaggio in bottiglia è per tutti quelli come me, al di là dell'età anagrafica, che si riconoscono in questa parola. Non spetta a me, dare patenti di chi può esserlo e chi no. Anzi, forse, vado oltre è per tutti ...