Rinviato a giudizio ex presidente del Barcellona

Calcio - Rinviato a giudizio Rosell : presunto riciclaggio e organizzazione criminale : Ancora guai per Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona. La Audiencia Nacional di Madrid ha deciso il rinvio a giudizio per presunto riciclaggio e organizzazione criminale dell'ex presidente...

Ostia - Roberto Spada Rinviato a giudizio - LaPresse - : Roberto Spada è stato rinviato a giudizio assieme al suo complice Ruben Nelson Del Puerto per l'aggressione ai giornalisti della Rai Daniele Piervincenzi ed Edoardo Anselmi avvenuta a Ostia lo scorso ...

Suicidi a France Telecom - Rinviato a giudizio ex ad Didier Lombard : ... il giudice istruttore ha ordinato l'avvio di un processo a carico di Orange , ex-France Telecom, e del suo ex patron Didier Lombard, accusato di aver orchestrato una politica volta a "destabilizzare ...

Morte di Nicky Hayden : l'automobilista Rinviato a giudizio per omicidio stradale : E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio stradale - e sarà processato con rito abbreviato il prossimo 10 ottobre - il 31enne di Morciano, difeso dagli avvocati Pierluigi Autunno e Francesco Pisciotti, che...

Ferrovie dello Stato - l’ad Mazzoncini Rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta su Umbria mobilità : Il gup di Perugia ha rinviato a giudizio per truffa il numero uno delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini e altre tre persone imputati accusate a vario titolo di irregolarità nell’aggiornamento della banca dati dell’Osservatorio trasporto pubblico locale del Ministero dei trasporti. Secondo il pm Manuela Comodi hanno falsato i dati sui ricavi da traffico di Umbria mobilità per la concessione di contributi per poco meno di sei milioni di ...

Pedopornografia : Rinviato a giudizio monsignor Capella : monsignor Carlo Alberto Capella, ex funzionario della nunziatura di Washington è stato rinviato a giudizio per Pedopornografia. L’ex funzionario della nunziatura di Washington è stato arrestato lo scorso 7 aprile dopo la scoperta di una grande quantità di materiale pedopornografico in suo possesso. Il funzionario ecclesiastico sarà in aula per la prima udienza il prossimo venerdì 22 giugno alle ore 15. Lo comunica la Sala stampa vaticana, che ...

Vaticano - Rinviato a giudizio monsignor Capella. Ex consigliere di Washington accusato di possesso di pedopornografia : monsignor Carlo Alberto Capella sarà processato dal Tribunale penale della Santa Sede per detenzione e scambio di materiale pedopornografico con l’aggravante dell’ingente quantità. Lo ha deciso il giudice istruttore Vaticano che ha rinviato a giudizio l’ex consigliere della nunziatura a Washington “perché il reato contestato riguarda fatti commessi da un pubblico ufficiale, anche se all’estero”, ovvero negli Stati Uniti e in Canada. Norma ...

Atac - Rinviato il giudizio del tribunale sul concordato. Il Campidoglio manda le controdeduzioni ma senza il bilancio : Atac consegna le perizie complete sugli immobili, aggiorna il piano entrate, tiene il punto sul pagamento anticipato di 55 milioni alle banche e, in questo modo, guadagna tempo prezioso sul pronunciamento dei giudici. Una manna dal cielo, se si considera l’assenza di prospettive certe sulla composizione del futuro governo. Formalmente passeranno 15 giorni, ma di fatto ci vorrà più di un mese prima che possa esservi un responso da parte del ...

Sparò e uccise ladro nel Lodigiano : oste Rinviato a giudizio : Sparò e uccise ladro nel Lodigiano: oste rinviato a giudizio Mario Cattaneo, la sera del 10 marzo 2017, ha sparato con il suo fucile e ha colpito a morte un 32enne di origini romene che stava tentando di compiere un furto con dei complici nel locale. Dovrà rispondere di omicidio colposo ed eccesso colposo di legittima ...

