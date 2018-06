Riforma Ue copyright | cinque fake-news da sfatare nel dibattito tra pro e contro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) Come in tutti i confronti pubblici su questioni importanti e con rilevanti interessi anche economici in gioco, ilsulla proposta di direttiva europea in materia di diritto d’autore è caratterizzato da tesi contrapposte – e, in democrazia, è naturalmente bello e importante che sia così – e, poi, da una serie di argomenti falsi e pretestuosi messi in campo allo scopo di sostenere l’una o l’altra tesi. Questi argomenti naturalmente non fanno bene all’individuazione della soluzione migliore, inquinano e minacciano l’utilità dele, soprattutto, in democrazia, non meritano né rispetto, né tutela. Vale, dunque, la pena, a prescindere dalla posizione di ciascuno – la mia in proposito credo di averla espressa chiaramente qui – provare a isolarli nella maniera più obiettiva possibile. 1. Essere contrari alla proposta di direttiva europea non significa affatto essere contrari ...