Riforma pensioni | Damiano e Orlando | Sì a quota 100 a 63 anni

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’ex ministro del Lavoro Cesaree Andrea, entrambi componenti della corrente più progressista del Partito Democratico, in occasione dell’avvio delle Commissioni, hanno depositato diversi disegni di legge, dedicati anche alla100, per sfidare il governo Conte sul tema. Autocritica nel PD, si riparte daLa componente più a sinistra del Partito Democratico, denominata Laburisti Dem, ha dapprima rivolto una forte critica al partito: “Il PD ha bisogno di un ripensamento di fondo che noi vogliamo riassumere in una parola: discontinuità. I risultati elettorali dimostrano che una parte dei nostri elettori non si è più riconosciuta nelle politiche del PD, soprattutto per quanto riguarda le politiche sociali”. Poi arriva una frecciatina al governo Lega M5S: “Continuare a sbandierare100 non vuol dire assolutamente nulla se non si ...