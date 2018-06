Riforma pensioni 2018 Salvini | smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100 ultime

Riforma pensioni 2018/ Dai vitalizi nessun taglio agli assegni normali (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: dal provvedimento sui vitalizi nessun taglio agli assegni normali. Le parole di Vito Crimi e gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:14:00 GMT)

Riforma pensioni - Damiano e Orlando : Sì a quota 100 a 63 anni : L’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano e Andrea Orlando, entrambi componenti della corrente più progressista del Partito Democratico, in occasione dell’avvio delle Commissioni, hanno depositato diversi disegni di legge, dedicati anche alla Riforma pensioni quota 100, per sfidare il governo Conte sul tema. Autocritica nel PD, si riparte da Riforma pensioni La componente più a sinistra del Partito Democratico, denominata Laburisti Dem, ha ...

Riforma pensioni 2018/ Le critiche per Di Maio sui tagli agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 giugno. Luigi Di Maio criticato da Cesare Damiano e Tommaso Nannicini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:14:00 GMT)

Bce e Riforma pensioni : abolizione della Fornero per Francoforte mette l'Italia a rischio : La Bce non è così convinta che la riforma delle pensioni nei piani del Governo Conte sia poi così sostenibile. E' più o meno questo il sunto di quanto è emerso in queste ore. L'ente europeo si è così espresso su quello che è il piano di Lega e Movimento Cinque Stelle che puntano al superamento, in tempi brevi, alla cancellazione o comunque al superamento della Legge Fornero. L'attuale sistema previdenziale ristrutturato, per l'appunto, dal ...

Quota 100 già l'anno prossimo 41 anni di contributi - tempi lunghi Riforma pensioni - i primi dettagli : L’ipotesi di Riforma del sistema previdenziale del Governo Lega-M5S prevede due step, con entrata in vigore nel 2019 della Quota 100 e tempi più lunghi per la pensione anticipata con 41 anni di contributi... Segui su affaritaliani.it

Le prime indiscrezioni sulla Riforma delle pensioni : a rischio l'Ape sociale : Cominciano a trapelare i primi dettagli relativi alla riforma previdenziale che dovrebbe mettere in atto il governo Conte. Il condizionale è obbligatorio perché siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, cioè delle voci che trapelano e che vengono accompagnate dalle dichiarazioni dei leader della maggioranza. Di Maio e Salvini, infatti, non fanno passi indietro e quota 100, quota 41 ed anche la nuova opzione donna continuano a tenere banco, ...

Riforma pensioni 2018/ Legge Fornero - le ragioni per evitare qualsiasi cambiamento (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie: quota 100 e quota 41, la difesa della Legge Fornero da parte di Fiorella Kostoris. Gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:56:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Assegni degli italiani a rischio con il taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Stop BCE : se tocca Riforma pensioni Italia mette a rischio bilancio : ... in un contesto caratterizzato da incertezza politica in Italia. 'Le oscillazioni sui mercati dei titoli di Stato si sono propagate in parte ad altri segmenti di mercato e la volatilità sui mercati ...

Riforma pensioni - la politica si scontra sul taglio ai vitalizi ed agli assegni d'oro : Le ultime novita' sul comparto previdenziale ad oggi 28 giungo 2018 vedono tornare al centro della discussione la delibera sul taglio ai vitalizi. Com'era facilmente immaginabile, la questione ha acceso lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle rivendica la bonta' dell'iniziativa, mentre dall'opposizione si mette in guardia contro i pericoli ravvisabili nell'applicazione del ricalcolo contributivo degli assegni [VIDEO]. Una misura che qualora ...

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su Riforma pensioni : BCE decisa a proseguire con gli stimoli per sostenere la ripresa dell'inflazione. Nell'Area euro resta 'necessario ancora uno stimolo significativo da parte della politica monetaria per sostenere

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 : la Bce cerca di frenare l'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: Quota 100 e Quota 41, la Bce lancia l'allarme sulle modifiche al sistema PENSIONIstico in Italia. Gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:19:00 GMT)

BCE - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su Riforma pensioni : Con un buon ancoraggio delle aspettative di inflazione a più lungo termine, il vigore di fondo dell'economia della Zona Euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la Riforma delle pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...