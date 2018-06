Rider | più tutele nel food delivery Contratto | Inps e compenso orario

Di Maio vuole più tutele per i Rider . Foodora : “Ci costringe a chiudere o ad andare all’estero” : L'ad di Foodora commenta gli annunci di Luigi Di Maio a proposito del decreto dignità: "Gli operatori saranno costretti ad assumere tutti i collaboratori, chiuderanno i battenti e trionferà il sommerso". E avverte: "In questo modo si obbligano le piattaforme digitali a lasciare l'Italia"Continua a leggere

Lavoro : Di Maio - avanti su tutele Rider - saremo paese più avanzato : Roma, 14 giu. , AdnKronos, Nel decreto 'dignità ' troveranno posto anche le tutele per i rider , i ciclofattorini delle consegne a domiciloo simbolo di un'economia 4.0 e di una 'generazione abbandonata'. A confermate le intenzioni del governo il ministro dello Sviluppo e del Lavoro , Luigi di Maio che oggi ha incontrato nuovamente ma in videoconferenza i ...

Massimo D'Alema - l'ultima promessa da Rider e : 'Non mi ricandiderò mai più'. E su Liberi e Uguali... : Il problema è che può anche restare fuori dal Parlamento, ma uno come Massimo D'Alema continuerà a fare politica per sempre. E infatti a stretto giro ritorna a parlare di Salvini. Nel solito modo. '...

Lavoro - Di Maio incontra i ' Rider s' : 'Più tutela e salario minimo' : 'Ci sono tanti ragazzi che non hanno inquadramento, una paga minima dignitosa. Noi vogliamo che abbiano una vita dignitosa, noi iniziamo un percorso per un modello di Lavoro che dovrà avere un salario ...

Il cane più triste del mondo torna a sor Rider e - Brando ha finalmente una nuova casa : L'animale, che dopo il ritrovamento era rimasto per giorni immobile e con un viso terribilmente triste in un angolino della sua gabbia, ora può torna re a sorridere con nuovi padroni e una nuova casa pronto ad accoglierlo.Continua a leggere

Milano - primo sciopero dei Rider : in piazza per più tutele. FOTO : Milano, primo sciopero dei rider: in piazza per più tutele. FOTO Si sono fermati i fattorini delle società di food delivery, che consegnano cibo a domicilio in bicicletta o scooter. Bassa però l'adesione al presidio, organizzato dalla Cgil in piazza XXIV maggio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...