Rider | nuove tutele | contratto | Inps e compenso orario

Rider - da quattro aziende impegno per nuove tutele : da contratto di collaborazione a compenso orario minimo : MILANO - Più tutele per i cosiddetti Rider s, i lavoratori legati alle piattaforme che organizzano la consegna di cibo nelle città. È quanto prevede la prima 'Carta dei valori' siglata da Foodora, ...

“Non c’è niente da Ridere”. Royal family nella bufera per le nuove foto di Baby George : Nemmeno il tempo di fare un sorriso per le foto di Baby George ‘zittito’ dalla cuginetta Savannah Phillips sul balcone di Buckingham Palace, durante la tradizionale parata del Trooping the Colour in onore del compleanno della regina, che impazza la polemica. Al centro proprio il principino, il primogenito di William e Kate Middleton che, di solito, fa impazzire i sudditi e i fan della famiglia reale di tutto il mondo con le ...