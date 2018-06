Rider | Cocco ad Foodora | “Continuiamo a investire in Italia | nessun interesse a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) “sta continuando ain, un Paese che ha grandi potenzialità. Non c’e’ assolutamente alcuna lasciare il Paese, anzi vogliamo diventare leader del settore”. Lo ha detto l’amministratore delegato di, Gianluca, a margine del Festival del Lavoro, a Milano. Nei giorni scorsi, in una intervista,aveva detto che, se si fossero realizzate le anticipazioni del ministro del Lavoro, Luigi di Maio, in tema di regolamentazione del settore,sarebbe stata costretta a lasciare l’. Il 2 luglio ci sarà un incontro al ministero del lavoro epresenterà una propria proposta L'articolo(ad): “Continuiamo aina lasciare il Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.