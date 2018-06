Renzi compra mega villa a Firenze Prezzo | 1 milione e 300mila euro E il conto corrente da

affaritaliani

: Matteo Renzi compra una villa a Firenze da 1,3 milioni di euro. A gennaio aveva detto: “Sul conto ho 15mila euro” - fattoquotidiano : Matteo Renzi compra una villa a Firenze da 1,3 milioni di euro. A gennaio aveva detto: “Sul conto ho 15mila euro” - lucatelese : Due mesi fa #Renzi diceva di avere 15.859 euro sul conto. Oggi - racconta Amadori -stacca assegni per 400mila e si… - lucatelese : Due mesi fa #Renzi diceva di avere 15.859 euro sul conto. Oggi - come racconta Amadori stacca assegni per 400mila e… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Matteounada 1.230.000più 70.000 per il terreno circostante di 1580 metri quadrati. Lo rivela il quotidiano La Verità in un articolo scritto dal giornalista Giacomo Amadori. L'ex premier ed ex segretario Pd, assieme alla moglie Agnese Landini, starebbe per acquistare unain via Tacca a, che consta di 276 metri di Segui su affaritaliani.it