Reggio Calabria | l' Università Mediterranea e Ismed Group insieme per la formazione come

Reggio - al Parco Ecolandia la conferenza su 'La Calabria al centro del Mediterraneo' : Insediamento, economia e società nell'età del Ferro ". Quondam è tra i curatori dell'esposizione "I sapori delle origini. La cultura del cibo nella Calabria protostorica" ospitata in piazza Paolo ...

Reggio Calabria : al Parco Ecolandia il concerto di Nino Racco : Sempre in questa stagione è tra i fondatori di Linea Trasversale, gruppo internazionale di ricerca teatrale, con sessioni di lavoro e spettacoli in Brasile , Belo Horizonte, Università del Teatro, , ...

Come mangiare per vivere meglio : se ne parla a Reggio Calabria : Il prossimo 2 luglio, presso l’Aula Magna A. Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà il Convegno “Nutrizione e Longevità” che vedrà la partecipazione, tra gli altri esperti, del prof. Valter Longo direttore dell’Istituto della Longevità alla University of Southern California e del programma Oncologia e Longevità presso l’IFOM di Milano, ideatore e scopritore della “Dieta Mima ...

Reggio Calabria : all'Università Mediterranea un convegno su come mangiare per vivere meglio : La convention di particolare rilevanza scientifica, sarà l'occasione per ricercatori, docenti e professionisti del settore di approfondire tematiche inerenti gli studi sulla Scienza della nutrizione ...

‘ndrangheta - operazione in provincia di Reggio Calabria : 28 arresti : ‘ndrangheta, operazione in provincia di Reggio Calabria: 28 arresti ‘ndrangheta, operazione in provincia di Reggio Calabria: 28 arresti Continua a leggere L'articolo ‘ndrangheta, operazione in provincia di Reggio Calabria: 28 arresti proviene da NewsGo.

Reggio Calabria - la fine della grande sete : arriva dopo 50 anni l'acqua della diga sul Menta : Niente più serbatoi sui tetti, consumo record di minerale, bacinelle, vasche e bottiglie da riempire prima che i rubinetti rimangano a secco. Un traguardo epocale: era il ’69 quando fu dato il via libera al progetto dell’invaso

Reggio Calabria - scoperta l’armeria della ‘ndrangheta : 28 agli arresti. “Struttura parallela che riforniva le cosche” : Il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi non ha dubbi: “È stata chiusa l’armeria della ‘ndrangheta”. La Direzione distrettuale antimafia ha fatto luce su una sorta di organizzazione “servente” a più cosche che dovevano reperire armi anche da guerra. L’operazione Arma Cunctis è scattata stamattina all’alba e ha portato all’arresto di 38 persone. Per quindici di loro, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Giuseppe ...

'Ndrangheta - operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria/ Ultime notizie - 28 arresti per traffico armi e droga : 'Ndrangheta, operazione Arma Cunctis a Reggio Calabria: Ultime notizie, 28 arresti (15 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico di armi clandestine e droga(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:01:00 GMT)

Reggio Calabria : il 30 giugno visite dermatologiche gratuite per chi soffre di cisti dolorose : Sabato 30 giugno a Reggio Calabria la tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata “Che nome dai alle tue cisti?”, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione. “Che nome dai alle tue cisti?” vede coinvolte 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di ...

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Uomo in pericolo vita : volo dell’Aeronautica da Reggio Calabria a Udine : Un trasporto sanitario d’urgenza da Reggio Calabria a Udine è stato effettuato dall’Aeronautica militare per un Uomo in imminente pericolo di vita. Il volo è stato effettuato da un Falcon 50 del 31/mo Stormo di Ciampino. “Il velivolo – è scritto in un comunicato dell’Aeronautica militare – è decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea da parte ...

A Reggio Calabria la marcia di solidarietà per Soumaila Sacko : Reggio Calabria , askanews, - C'erano centinaia di migranti, lavoratori stagionali, sindacalisti ma anche tanti amministratori locali a Reggio Calabria, in occasione della manifestazione organizzata ...