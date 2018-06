Recordati | il fondo inglese Cvc compra la maggioranza del gruppo farmaceutico per 3

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) La famigliavende per 3 miliardi di euro ladell’omonimo, fondato nel 1926 a Correggio e quotato a Piazza Affari, a un consorzio di fondi di investimento controllato dal britannico Cvc Capital Partners. Gli azionisti di Fimei, holding che controlla, hanno raggiunto un accordo per cedere il loro 51,8% del capitale a un prezzo per azione di 28 euro. Allo stesso prezzo Cvc lancerà un’opa sul resto del flottante alla conclusione dell’operazione. L’accordo è condizionato alle autorizzazioni delle autorità antitrust nelle giurisdizioni coinvolte. La famiglia, spiega la nota, ha richiesto a Cvc di offrire agli altri azionisti un prezzo per azione di 28 euro, che implica un valore economico superiore al prezzo pagato alla stessa famiglia, in quanto il pagamento di una parte del prezzo è stata differita. L’opa è soggetta ...