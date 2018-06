Reagisce alla rapina | 36enne gambizzato nella notte nel cuore di Napoli

Sardegna - quando si dice sangue freddo : ecco come Reagisce il negoziante durante la rapina con pistola alla tempia : Non ha esitato a puntare la pistola alla tempia del titolare del negozio per obbligarlo a consegnare l’incasso, ma il titolare ha reagito mettendolo in fuga. Gli agenti del Commissariato sono riusciti a individuare l’autore della tentata rapina del 22 aprile scorso in via Fiume a Quartu, ai danni di un negozio gestito da un cittadino cinese. Un 36enne, residente a Cardedu, in Ogliastra, ma che vive e lavora a Roma come operatore ...