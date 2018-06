Razer Huntsman e Huntsman Elite | al debutto i nuovi tasti Opto-Mechanical

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018)ha annunciato due nuoveere,, che porteranno alswitch “” promettendo una maggiore velocità di risposta rispetto alleere da gaming tradizionali. La nuova tipologia diusati daintegrano un interruttore ottico per rilevare la digitazione: la tecnologia – già sperimentata da altri produttori negli ultimi anni – vede ogni switch dotato di una coppia emettitore e sensore IR (infrarossi), nel momento in cui il tasto viene premuto il fascio di luce infrarossa viene interrotto e di conseguenza il sensore invierà il segnale di attuazione; alla parte “meccanica” dell’interruttore invece si occupa di offrire la resistenza alla digitazione (sono richiesti 45g di forza per l’attuazione) e di far tornare alla posizione iniziale il tasto una volta che la forza ...