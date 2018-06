http://feedproxy.goo

: RAMpage è il malware che accede allo smartphone #Android tramite la RAM: Si chiama RAMpage… - giannifioreGF : RAMpage è il malware che accede allo smartphone #Android tramite la RAM: Si chiama RAMpage… - misiagentiles : RT @TuttoAndroid: #RAMpage è il nuovo malware plenipotenziario capace di “vivere” in qualsiasi RAM post 2012 - TuttoAndroid : #RAMpage è il nuovo malware plenipotenziario capace di “vivere” in qualsiasi RAM post 2012 -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Si chiamal’ultimoche puòre aglila RAM. Nella memoria ad accesso casuale si possono trovare molte informazioni che possono dare libero accesso al dispositivo di cui gli hacker possono prendere il controllo. Questo nuovo tipo di attacco può, teoricamente, avere accesso alle password memorizzate in un gestore di password, e-mail, foto e documenti memorizzati sull’unità. Per ora si tratta solo di uno studio condotto da otto accademici di tre università in India, Amsterdam e Santa Barbara, ma questa vulnerabilità va comunque affrontata e risolta.: uno studio mette in evidenza vulnerabilità diSono soggetti alla vulnerabilità chiamatatutti glidal 2012 ad oggi con memorie LPDDR2, LPDDR3 ed LPDDR4. Anche se la vulnerabilità è stata individuata nei moduli RAM degli, ...