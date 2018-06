Rai | Grillo | “Due canali sul mercato | uno senza pubblicità” Rivoluzione in vista?

I Retroscena di Blogo : Beppe Grillo - Pippo Baudo e la Presidenza Rai : Pippo Baudo presidente della Rai. L'idea circola negli ambienti televisivi e non televisivi nostrani e francamente ci pare una buona idea. Lui, in una chiacchierata con il quotidiano gratuito "Leggo" ha detto che questo incarico, anagraficamente parlando, non la sopporterebbe perchè pieno di lavoro e con tanti rischi, ma forse varrebbe la pena provare.Il prossimo anno, il 2019, Baudo compie 60 anni di carriera televisiva. Ora dice che gli piace ...

Grillo non fa più da tRaino : zero sindaci M5s in Liguria : Un segnale allarmante. Beppe Grillo non tira più. Il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto in Liguria né sindaci né ballottaggi. Nella regione dell'ex comico i pentastellati non sfondano. Sarà ancora battaglia, tra 15 giorni, a Sarzana, città storicamente di sinistra, dove Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra unito, andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Alessio Cavarra, sostenuto da Pd e liste civiche. Ponzanelli è in vantaggio ...