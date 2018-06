Raggi e lo stadio della Roma | ' Se verifiche ok | si andrà avanti'

Stadio Roma : Raggi - se verifiche ok si andrà avanti : 'Se lo Stadio si farà? Adesso vedremo, c'è un'attività di verifica: se tutto risponderà e sarà rispettato, immagino si andrà avanti'. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando del progetto ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - ultimi biglietti per San Siro : come Raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

Stadio - Raggi ai pm : 'Lanzalone indicò il Dg in Campidoglio'. Parnasi intercettato : 'Dategli una 'cosa' da 50mila euro' : Uomo potente, competente, indispensabile. Sono i nuovi verbali agli atti dell'inchiesta sul giro di affari attorno al nuovo Stadio della Roma a descrivere il ruolo dell'avvocato Lanzalone. 'Sponda' ...

Di Maio : "Stadio Roma? Raggi resta - nessuna crisi M5s"/ Video - "Ci siamo solo fidati dell'avvocato sbagliato" : Di Maio: "Stadio Roma? Raggi resta, nessuna crisi M5s". Intervento del vicepremier e Ministro del Lavoro a Coffee Break su La7: anche il tema dei migranti e dei rom.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:23:00 GMT)

Di Maio : “Stadio Roma? Non chiederemo a Raggi di farsi da parte. Fuori i raccomandati da Rai e p.a.” : “Stadio Roma? Abbiamo una colpa: esserci fidati dell’avvocato sbagliato. Quanti italiani siano in compagnia nostra, non lo so. Io non non ho notizie di nessun tipo di crisi di maggioranza, né il M5s chiederà alla sindaca Raggi di farsi da parte”. Sono le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E aggiunge: “Noi siamo stati gli unici a non prendere un euro. Tutte le altre forze ...

Stadio Roma - Lanzalone : "Mai partecipato alla vicenda"/ Virginia Raggi disse : "Si scriva contratto da solo" : Stadio Roma, Lanzalone: "Mai partecipato alla vicenda". Ultime notizie sulla vicenda dell'impianto capitolino, Virginia Raggi disse: "si scriva contratto da solo"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea