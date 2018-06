Rachel Bilson dopo Hayden Christensen | «Separati | ma sempre genitori»

La serie tv Take Two con Rachel Bilson è il nuovo Castle? Stessa formula - ma ruoli invertiti per i protagonisti : Il network ABC ha mandato in onda il pilot della serie tv Take Two, nuovo progetto dai creatori di Castle. Come si poteva evincere dai primi trailer, lo show firmato Andrew Marlowe e Teddi Edda Miller sembra la copia esatta della loro prima creatura. L'unica differenza? L'inversione di ruoli e di sesso dei protagonisti. Se in Castle, Nathan Fillion era un famoso scrittore di gialli che aveva trovato nella detective Kate Beckett (Stana Katic) ...