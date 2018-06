Quattro abiti per quattro matrimoni vip | da Kit Harington e Rose Leslie a Marta Gastini

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) A quanto sostiene il suo amore perduto Ygritte, Jon Snow non sa praticamente niente della vita. Eccetto una cosa: come tenersi stretta la donna dei suoi sogni, almeno nella vita reale. Kitinfatti, che nel Trono di Spade interpreta per l’appunto «il bastardo di Ned Stark», è convolato a nozze lo scorso weekend con la fidanzata, sua co-star nella serie e con cui faceva coppia fissa ormai da diversi anni. LEGGI ANCHESeiper sei spose star (compresa Filippa Lagerback) Ilo si è tenuto in Scozia e tra gli invitati c’erano ovviamente molti attori di GoT, diventati amici nel corso degli anni, che non hanno però oscurato la bellezza della coppia, estremamente felice e spontanea nella semplicità della cerimonia, svoltasi nella campagna scozzese in una piccola chiesa, a cui gli sposi sono arrivati con un Defender. LEGGI ANCHEL'abito da sposa di Meghan ...