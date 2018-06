Qualcuno morirà in Kingdom Hearts 3? Cosa ha detto Tetsuya Nomura

optimaitalia

(Di venerdì 29 giugno 2018) In molto non hanno seguito assolutamente la storia dei vecchi. C'è comunque attorno a3, sia da parte dei vecchi che dei nuovi fan, una grande attesa su ciò che accadrà nella storia. In molti sono semplicemente eccitati dell'idea di combattere al fianco di Paperino, Pippo, Topolino e altri. Ma il nuovo capitolo della saga potrebbe riservare diverse sorprese, come ha fatto capire il directorin una recente intervista.USGamer ha cominciato la sua intervista conparlando del fatto che questo capitolo concluderà la saga del Dark Seeker e di come si sente a lasciarsi alle spalle questo arco narrativo. Inizialmente il director ha risposto che non si sente né felice né triste. "Sì, è una saga che deve finire", ma poi parla di un qualche potrebbe mettere in allerta i fan, soprattutto di alcuni personaggi."Anche se mi sento un po' ...