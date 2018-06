“Purtroppo è lei” ‘Chi l’ha visto?’ l’ha cercata per anni Ora il macabro ritrovamento

caffeinamagazine

: @GiancarloDeRisi @Antonio_Tajani @mgmaglie @Barracuda_1953 @matteosalvinimi I contributi se li prenderà il ministro… - morettipaolo : @GiancarloDeRisi @Antonio_Tajani @mgmaglie @Barracuda_1953 @matteosalvinimi I contributi se li prenderà il ministro… - MURATMIHCIOGLU : @vitozullo1 Purtroppo, lei sembra di essere una chi non ha avuto abbastanza informazione sulla storia profondo dell'Islam. - sonnen74 : @NicolaMorra63 Purtroppo lei è contagiata dal virus Berlusconi -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Sembra essere finalmente giunto a conclusione, dopo ottodi indagini e ricerche, il caso di una ragazzina 15enne sparita nel nulla e della quale si era occupata in passato anche la trasmissione Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli. L’ultima volta che Cameyi Mosammet era stata vista, era entrata nell’Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Quel giorno la giovane, di origini bengalesi, non era andata a scuola e proprio una professoressa dell’istituto che frequentava ad Ancona, Elisabetta Micciarelli, ne aveva denunciato la scomparsa per prima facendo scattare l’allarme. In un primo momento gli investigatori della Squadra Mobile di Ancona che seguivano il caso avevano pensato che la piccola potesse essere scappata volontariamente, poi avevano iniziato a prendere corpo ipotesi molto più drammatiche sulla sua sorte. A far luce ...