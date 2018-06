Puglia | sequestro da 350mila euro ad azienda regionale per servizi a bambini e anziani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) Utilizzavano fondi pubblici, destinati soprattutto aiin condizioni particolari per acquistare pc e telefonini a scopo personale. Uno scandalo per la ‘Marchese de Piccolellis’ di Foggia, l’dialla persona di proprietà della Regione. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Foggia hanno sequestrato preventivamente conti correnti bancari, immobili e tre autovetture, per un valore di, riconducibili ai quattro indagati, tutti accusati di peculato per episodi che riguardato un arco di tempo che va dal 2008 al 2014. Tra i nomi nel registro del pubblico ministero quello di Antonio Tullino, ex presidente del cda dell’Asp fino al commissariamento avvenuto a novembre 2014. Sono indagati anche A.R.L., 52enne, dipendente e addetto all’amministrazione, il 48enne A.R., revisore dei conti e G.M.S., 59 anni, tesoriere e ...