Processo Credito fiorentino | Verdini in lacrime in aula

(Di venerdì 29 giugno 2018) Denispiange ina Firenze durante l’udienza deld'appello per il crac dell'excooperativo. Il fallimento della banca in primo grado gli è costato una condanna a 9 anni, 7 per il reato di bancarotta e 2 per quello di truffa.oggi ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee dopo l’arringa dei suoi avvocati, Carlo Coppi ed Ester Molinaro, ma si è dovuto scusare con i giudici quando gli sono venute leagli occhi e la voce gli si è strozzata in gola. L’ex coordinatore del Pdl, senatore di Forza Italia e poi di Ala, ha dovuto sospendere il suo intervento e riprendere poi il filo del discorso. "Non è vero che volevo far fallire la banca io ho dato tutto per quella banca" ha dettoche è apparso emotivamente provato.ha sostenuto di aver preso in mano una piccola banca e di averla trasformata "in una comunità". Una bella ...