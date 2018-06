Pro Piacenza | il club cambia proprietà

Pro Piacenza - la società passa alla Seleco : Piacenza - Cambio di proprietà nella Pro Piacenza . Ecco il comunicato ufficiale del club: "Il Pro Piacenza, nella persona dell'Amministratore Unico Alberto Burzoni, comunica che in data odierna ha ...

Piacenza e Provincia : gli eventi da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio : Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. Nella splendida cornice di ...

Piacenza e Provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 giugno : 1. Il weekend esordisce con un evento di grande richiamo: il primo dei venerdì Piacentini, il Festival COOLturale di Piacenza. Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. 2 . Da venerdì a domenica Eataly ...

PIACENZA - ACCOLTELLA MOGLIE DAVANTI AI FIGLI DOPO LITE/ Ultime notizie - Prognosi di 21 giorni : PIACENZA, ACCOLTELLA MOGLIE DAVANTI ai FIGLI al culmine di una LITE: non è in pericolo di vita. Ultime notizie: il diverbio potrebbe essere scoppiato per una sfuriata contro uno dei piccoli(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Procura Piacenza - in linea con la legge : ANSA, - Piacenza, 7 GIU - "Non siamo in linea con nessuno. Soltanto con la legge. Affermare che siamo allineati al nuovo Governo è grave, e chi lo ha detto se ne assume tutta la responsabilità". A ...

SAMBENEDETTESE PIACENZA / Streaming video e diretta tv : arbitro e orario - quote e Probabili formazioni : diretta SAMBENEDETTESE PIACENZA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ritorno degli ottavi playoff in Serie C: agli emiliani basta un pareggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:41:00 GMT)

Terremoto - forte scossa in Provincia di Piacenza. 'Paura anche a Parma - Fidenza e La Spezia' : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata alle 18.41 sull'appennino emiliano-ligure L'isituto nazionale di vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4.3 a profondità di 28 km. La località più ...

'Economia dei territori e Lavoro' - tra i Protagonisti Tiziano Treu e i sindaci di Reggio Emilia - Parma e Piacenza : Confagricoltura: 'Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' 3 A Piacenza la scienza in campo per la sfida dell'impiego dei fanghi da depurazione in agricoltura 4 Obbligo fatturazione elettronica per i distributori di carburante: Figisc Emilia-Romagna chiede la proroga E' ...

Piacenza e Provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 18 a domenica 20 maggio : Previsti concerti, mostre, esibizioni di ballo, spettacoli teatrali, degustazioni, aperitivi e cene a tema per una notte davvero magica. 2. In contemporanea alla Notte Blu la Notte Europea dei Musei ...

Diretta/ Monza Piacenza : streaming video e tv - i testa a testa. Orario - Probabili formazioni e quote : Diretta Monza Piacenza info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita del 2^ turno dei playoff di Serie C (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:42:00 GMT)

