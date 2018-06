Pride Milano | Netflix tappezza la metro di arcobaleni E i pendolari apprezzano

Microsoft parteciperà al Milano Pride 2018 insieme a Facebook - IBM e Google : Microsoft, Facebook, Google, IBM e LinkedIn uniscono le forze e sfileranno per la prima volta insieme su un unico carro, “per farsi portavoce dei diritti delle minoranze e sostenere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione, offrendo così il proprio contributo a educare tutti al rispetto e alla valorizzazione delle differenze”. Anche Accenture parteciperà al corteo con una propria delegazione accanto alle cinque aziende tech. Comunicato ...

Milano Pride 2018 – La lattina di Coca Cola celebra l’amore universale : lattina arcobaleno al Milano Pride 2018. Un’esclusiva edizione limitata di Coca-Cola per celebrare l’amore universale Per celebrare il mese del Pride, Coca-Cola lancia un’edizione speciale della sua lattina, dedicata al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione: l’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia ...

Pride : in Piazzale Lavater a Milano nasce il Rainbow Garden - uno spazio dedicato ai più piccoli : Si pensa anche ai più grandi, perché le attività proseguiranno fino a tarda sera, con dj set e spettacoli di The Real Lady Stretch , Lilly Love e Losannah Losannah , 28 giugno, , e quelli di Greta La ...

Pride : in Piazzale Levater a Milano nasce il Rainbow Garden - uno spazio dedicato ai più piccoli : Si pensa anche ai più grandi, perché le attività proseguiranno fino a tarda sera, con dj set e spettacoli di The Real Lady Stretch , Lilly Love e Losannah Losannah , 28 giugno, , e quelli di Greta La ...

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di questa edizione la 'Pride Square', tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del 'Rainbow Garden', un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla con

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Tutti gli eventi della Pride week di Milano : La parata del Gay Pride di Milano 2017 (Foto LaPresse – Mourad Balti Touati) Dal 22 giugno al primo luglio Milano Pride tornerà ad animare la vita cittadina del capoluogo lombardo con una serie d’iniziative in occasione della Pride week, la settimana arcobaleno nel mese dedicato al rispetto delle diversità, al principio d’inclusività e all’affermazione dei diritti, di cui la parata di sabato 30 giugno per le strade della ...