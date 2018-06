Prete contro il ministro | ' Salvini come Hitler'

Il Prete contro Salvini : "Fascista e razzista - deve scomparire" : Quello che forse è il più duro attacco a Matteo Salvini di questi mesi è arrivato da un uomo di chiesa. Don Aldo Antonelli, prete abruzzese e penna freelance dell"Huffington Post, è stato intervistata dal programma di Radio 24, La Zanzara, dove si è prodigato in una spassionata invettiva contro il leader della Lega.Per esempio:"Salvini è un fascista e un razzista, non ci piove. Dice più o meno le stesse cose di Hitler. Che fino a quando era vivo ...

Cina - nove suore arrestate e un Prete in fuga/ Continua la persecuzione contro la “Chiesa sotterranea” : nove suore arrestate e la locale chiesa parrocchiale devastata: è successo in Cina dove si vuole vietare ogni attività religiosa per i cattolici della Chiesa fedele al papa(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Don Luigi Ciotti/ Il Prete che lotta contro le mafie (Così in terra) : Rai 3 dedica la prima prima serata Don Luigi Ciotti, il sacerdote sotto scorta da 29 anni per la sua attività contro le mafie, fondatore del Gruppo Abele e ideatore dell’associazione Libera.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:15:00 GMT)

«Sei tu il Prete?» - quattro pistolettate contro l'auto : di Luigi Nicolosi NAPOLI. quattro colpi di pistola contro l'auto del parroco salito agli onori della cronaca per aver in passato celebrato matrimoni gay e seconde nozze per i separati. Nel mirino padre Rosario Ferrara, 39 anni, sacerdote della chiesa ecumenica. Ignoti, martedì sera, hanno premuto il ...

Grande Fratello : Danilo Aquino contro Alessia Prete : Alessia Prete non convince Danilo Aquino al Grande Fratello 15 Non si placa la polemica contro Simone Coccia al Grande Fratello. Il fidanzato di Stefania Pezzopane, nonchè primo finalista del reality condotto da Barbara d’Urso, ha fatto infuriare i suoi coinquilini in questi giorni. La scelta di rifiutare una delle prove proposte dal GF da parte di Simone, determinando la perdita del diritto alla ricompensa per il gruppo, è stato motivo ...

Pd - guerra dei numeri in direzione. Renzi 'Non usino Pretesti per rompere'. Scontro sul sito senzadime : Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va. https://t.co/OmiSDwe5dH - Dario ...

