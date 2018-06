ilsole24ore

: Pressing italiano al Consiglio Ue: Trust Fund Africa rifinanziato con 500 milioni - 24notizieItalia : Pressing italiano al Consiglio Ue: Trust Fund Africa rifinanziato con 500 milioni - Bobbybillshmur1 : RT @GoalItalia: Il #Chelsea in pressing su #Sarri: 'toc-toc' in casa #Napoli per liberare l'allenatore italiano - GoalItalia : Il #Chelsea in pressing su #Sarri: 'toc-toc' in casa #Napoli per liberare l'allenatore italiano -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Per l'Italia è uno strumento chiave della politica europea in, soprattutto per la stabilizzazione della Libia. Se non fosse stato, la delegazione intervenuta aleuropeo ha chiarito che non avrebbe versato la ...