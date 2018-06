Presentazione del libro ' ' Le trattative' ' - Roma | 3 Luglio

28/06/2018 Presentazione del libro “Dieci Amanti in cucina” – presso “Estate al Polo” – Piramide/Roma : Grande successo di pubblico all’Estate Al Polo. Abbiamo parlato di questo spazio che propone musica, cibo, in una vesta più raffinata votata alla ricercatezza e anche alla cultura. #EstateAlPolo Questa sera, 28/06/2018 nello spazio dedito ai concerti ci sarà alle ore 19.00 la Presentazione libro Eva Forte “Dieci Amanti in cucina” edito da Ragnatela Editore. Un evento che ci coinvolge direttamente e che proporrà sul ...

28 giugno - Presentazione del libro di Alessandra Erriquez "Ho scelto le parole" a Bari : Vicine anche ad alcuni fatti di cronaca recenti, il libro raccoglie le narrazioni di: Ruggero Vio, padre della campionessa paraolimpica e mondiale di scherma Bebe Vio, Daniela e Guido Marangoni, ...

Fondazione Tempia ospita la Presentazione del libro su Bartolomeo Sella : 'Fuggo dalla casa paterna e frequento la scuola di medicina nell'università di Torino': per Bartolomeo Sella fu una decisione difficile quella di ribellarsi al volere della famiglia per seguire la sua ...

Presentazione del palinsesto estivo 2018 al Cortile Le Muse : ... il Laboratorio di Lettura Interpretativa di Teresa Timpano , oltre ad altre manifestazioni che si concluderanno il 26 ottobre con il Premio Lettere, Arte e Scienza per l' area dello Stretto Domenico ...

Comunicare la violenza - una giornata di riflessione su media e rapPresentazione del femminicidio : Tempo fa, durante una formazione sul linguaggio della stampa nei casi di violenza machista contro le donne, una cronista mi disse che la parola “raptus” era di “comoda utilità” per descrivere un femminicidio, perché aveva pochi caratteri ed era facilmente spendibile nei titoli. Concluse dicendomi che (purtroppo) era “ormai entrata nell’uso comune” per indicare l’azione violenta di un uomo nei confronti di una ...

A Reggio Calabria la Presentazione del volume 'La via della seta' di Lucia Votano : Da scienziata e responsabile di progetti scientifici " impegnata nei grandi esperimenti della fisica delle particelle " ha saputo raccontare anima e segreti del fare scienza.

All'Università Mediterranea la Presentazione del rapporto 'L'economia della Calabria' : I lavori saranno aperti dal rettore dell'Università Mediterranea, Pasquale Catanoso, dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, Francesco Manganaro, dal coordinatore ...

Il programma della Presentazione del rapporto Agi/Censis per #InternetDay : Martedì 26 giugno, ore 08:30 - Sala della Regina, Camera dei Deputati, Roma programma 08:30 Registrazione e welcome coffee – ingresso consentito entro ore 08:50 09:00- 09:15 Saluti Istituzionali Roberto Fico, Presidente Camera Deputati 09:15-09:20 Saluti Stefano Trumpy, Presidente Internet Society Italiana, Claudio Roveda, Direttore Generale COTEC 09:20- 09:30 “L’ora della ...

Spider-Man : Insomniac Games ha già apportato altre migliorie al gioco dopo la Presentazione dell'E3 2018 : Stando a quanto riportato da Wccftech, in casa Insomniac Games di certo non si stanno adagiando sugli allori con il loro Spider-Man. L'atteso titolo è stato uno dei protagonisti nel corso della conferenza E3 2018 di Sony e, al momento, lo sviluppo sta procedendo con l'aggiunta di altre migliorie a poca distanza dalla conclusione dell'E3.Sul suo profilo Twitter, il direttore creativo di Insomniac Games, Bryan Intihar, ha rivelato che l'ultima ...

Triumph – A Villa Fiorita la Presentazione della collezione primavera/estate 2019 [GALLERY] : Triumph presenta le nuove collezioni primavera/estate 2019 e dà il via ad un nuovo progetto di supporto per i propri partner: “Empowered business empower business” Dopo il Castello Sforzesco di Milano e il Salone Margherita di Napoli, Triumph sceglie una nuova bellezza italiana come cornice per presentare in anteprima le proprie collezioni intimo e mare per la primavera/estate 2019. Il brand leader nel mondo della lingerie e del leisurewear ha, ...

Il programma della Presentazione del rapporto Agi/Censis per #InternetDay : Martedì 26 giugno, ore 08:30 - Sala della Regina, Camera dei Deputati, Roma programma 08:30 Registrazione e welcome coffee – ingresso consentito entro ore 08:50 09:00- 09:15 Saluti Istituzionali 09:15-09:20 Saluti Stefano Trumpy, Presidente Internet Society Italiana, Claudio Roveda, Direttore Generale COTEC 09:20- 09:30 “L’ora della responsabilità: un percorso da accompagnare” ...

Hype alle stelle per Cyberpunk 2077? Trapela l'intero audio della Presentazione a porte chiuse dell'E3 2018 : Mentre nella giornata di ieri abbiamo cercato di rispondere al perché lo sviluppo di Cyberpunk 2077 si stia rivelando così lungo, quest'oggi torniamo a parlare del titolo sviluppato da CD Projekt RED con una notizia molto diversa, un leak davvero particolare.Come molto probabilmente saprete Cyberpunk 2077 è stato il protagonista assoluto di una presentazione a porte chiuse tenutasi durante l'E3 2018, una presentazione dedicata completamente alla ...

LAURIA - VENERDÌ Presentazione DELL'ULTIMO LIBRO DI GIANNI PITTELLA : ... TORNANO LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO DAL 24 AL 29 LUGLIO 1 ora ago 45 MATERA 2019 PRESENTATA FESTA DELLA MUSICA 1 ora ago 45 Matera 2019, grande successo per "Sport stories" con Sacchetti, Mancini, ...

SpoletoNorcia in Mtb - un successo la Presentazione dell'edizione 2018 : Lo sport può essere un volano importantissimo per l'accelerazione del turismo e dell'economia, specie in territori ad alta vocazione turistica quali la Val Nerina, la Valle Spoletana e l'Umbria più ...