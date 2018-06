“Premio Qualità Italia 2018” | concluse le degustazioni | ecco i vincitori

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Si sonoa Città Sant’Angelo Sabato 23 Giugno 2018 ledei vini partecipanti al Concorso Enologico Nazionale per assegnare l’ambito Premio2018, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”. Sono stati assegnati 16 primi Premi Nazionali per altrettante categorie, 63 Menzioni e 60 Speciali Attestati Regionali. Conquistano il Premio2018, 2 vini dell’Emilia Romagna, 2 del Trentino Alto Adige, 4 dell’Abruzzo e n. 1 rispettivamente per Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. Molto soddisfatti gli organizzatori del Concorso che hanno visto la partecipazione di produttori di tutte le Regioni d’anche a dimostrazione dell’interesse crescente riservato al Premioche, giunto alla quarta edizione, rappresenta ormai un appuntamento di visibilità importante. La ...