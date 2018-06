lastampa

: RT @paololago: Prandelli: “Il modello Germania non è finito ma so che cosa ha provato Löw” @LaStampa - LaStampa : RT @paololago: Prandelli: “Il modello Germania non è finito ma so che cosa ha provato Löw” @LaStampa - paololago : Prandelli: “Il modello Germania non è finito ma so che cosa ha provato Löw” @LaStampa -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Quattro anni fa laeravamo noi. Fuori al primo giro, d’accordo non da campioni in carica, ma il rumore fu ugualmente forte. Le facce atterrite dei tedeschi in mezzo al campo, il ct Löw a testa bassa. Riavvolgete il film fino al 2014, Dunas Arena di Natal, azzurri che non sanno dove guardare, Cesareche stringe le mani. È la sua ...