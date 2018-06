Porsche – Il miglior tempo sul Nürburgring-Nordschleife | Timo Bernhard è un fulmine

Porsche si conferma la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia per il secondo anno consecutivo : Porsche è nuovamente la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei Dealer in Italia Al vertice nella redditività, nel management post-vendita e tra i migliori per la fedeltà dei Dealer al proprio brand, Porsche Italia si conferma al vertice della classifica DealerSTAT 2018 per il secondo anno consecutivo. Il premio è stato consegnato il 16 maggio 2018 a Verona durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B ...