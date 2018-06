Porsche da record al Nurburgring con la 919 Hybrid Evo – FOTO

ilfattoquotidiano

: Porsche vola a Nürburgring...è nuovo record!!! - Seletron_com : Porsche vola a Nürburgring...è nuovo record!!! - iltornante : Il record all’inferno verde resisteva dal 1983, ma è stato abbassato oggi di quasi un minuto dalla roboante Porsche… - EvoMagazineIt : Porsche demolisce il Record del Nurburgring con la 919 Evo -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il pilota Timo Bernhard ha percorso la Nordschleife del Nürburgring in 5:19.55 minutial volante della919Evo. Già due volte vincitore di Le Mans e attuale campione mondiale del Campionato Endurance, Bernhard ha così battuto il precedentesul giro registrato sul famosissimo circuito tedesco di 20,8 chilometri ben 35 anni fa. Era infatti il 28 maggio 1983 quando Stefan Bellof completò il giro della pista a bordo di una956, con il tempo di 6:11.13 minuti. La 919Evo è un’evoluzione del prototipo Le Mans con cuiha vinto l’omonima 24 Ore nel 2015, 2016 e 2017 (quest’anno il costruttore non ha corso alla kermesse francese) oltre che il Campionato Mondiale Endurance FIA per tre volte consecutive, aggiudicandosi rispettivamente il titolo costruttori e piloti. L'articolodaalcon la 919Evo – ...