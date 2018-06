Pop Up Fest Garibaldi | una grande festa collettiva in musica

La voce della Politica Manifestazione di Potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

Grande successo per il 'Festival della Musica Popolare' a Capodimonte : NAPOLI - Grande successo per la quattro giorni dedicata alla Musica popolare nel Real Bosco di Capodimonte. Muniti di castagnette, tammorre, putipù e altri strumenti, tanti hanno partecipato al primo '...

Ospiti del Wind Summer Festival - 4ª serata del 25 giugno in Piazza del Popolo : Gli Ospiti del Wind Summer Festival sono in parte ufficiali. La manifestazione canora di scena in Piazza del Popolo sono al rush finale, quello nel quale sarà incoronato il vincitore finale della nuova edizione della kermesse quest'anno condotta da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Oltre 60 gli Ospiti che hanno preso parte alla kermesse, tornata nelle mani della Fascino di Maria De Filippi e con la collaborazione della F&P ...

Croce di Lucignano si prepara alla 40esima edizione della festa Popolare : E' venuto fuori quindi un programma molto variegato, ricco di tante proposte e di spettacoli suggestivi che renderanno giustizia ad una manifestazione come sempre attesa e partecipata da migliaia e ...

'Wind Summer Festival' alza il sipario a piazza del Popolo : piazza del Popolo a Roma in festa. Come ogni anno il consueto appuntamento con la manifestazione piu cool dall'estate il 'Wind Summer Festival' che ci riporta indietro nel tempo quando si aspettava il ...

Seconda serata del Wind Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno : gli ospiti : Si terrà oggi, sabato 23 giugno, in Piazza del Popolo a Roma la Seconda delle quattro registrazioni del Wind Summer Festival. Tanti gli ospiti attesi sul palco stasera e due gli artisti in gara per il circuito Giovani che presenteranno dal vivo i rispettivi nuovi singoli in radio per la sfida in coppia della Seconda serata. Federica Abbate, Albert, Fasma, Le Deva, Quentin 40, Maryam Tancredi sono i sei artisti in gara nel circuito Giovani. ...

Mondiali Russia 2018 - Messi festeggia il compleanno : gli abitanti di Bronnitsy gli organizzano una festa Popolare : Per alzare il morale della stella argentina, gli abitanti della cittadina in cui l’albiceleste ha il suo quartier generale in Russia hanno deciso di organizzare una gesta per il compleanno di Messi Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l’Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il ...

Wind Summer Festival - da Ermal Meta a The Giornalisti : in Piazza del Popolo gli idoli della musica Pop : Il Wind Summer Festival è uno di quegli eventi che mette a dura prova l'ugola delle adolescenti romane, che dalle prime ore del pomeriggio hanno circondato Piazza del Popolo per richiamare l'...

ForlimPopoli. Da sabato 13 - la 'Festa artusiana' : nove giorni dedicati al padre della cucina italiana. : Gli spettacoli di sabato 23 giugno Ben sette le proposte di spettacolo in un ricco cartellone sotto la direzione artistica di Stefano Bellavista dell 'associazione culturale Cult. La serata si apre ...

Mantova - Palazzo Ducale - Torna la FESTA D'ESTATE DEI PopOLI E DELLE CULTURE - Milano Post : A partire dalle 17.00, ogni trenta minuti, è possibile partire come Ambasciatori DELLE CULTURE del mondo per un'esplorazione speciale del Palazzo, addentrandosi nelle varie sale sulle tracce degli ...

Wind Summer Festival 2018 Roma : elenco cantanti a Piazza del Popolo - Orari tv e radio 22-25 giugno : Wind Summer Festival 2018 Roma: elenco cantanti a Piazza del Popolo - Orari tv e radio 22-25 giugno Wind Summer Festival 2018 Roma: elenco cantanti a Piazza del Popolo - Orari tv e radio 22-25 giugno ...

Ufficiali i primi ospiti del Wind Summer Festival 2018 e i giovani in gara a giugno in Piazza del Popolo a Roma : Sono Ufficiali i nomi dei primi ospiti del Wind Summer Festival 2018, in programma dal 22 al 24 giugno in Piazza Del Popolo a Roma. Sarà ancora una volta il centro storico della capitale ad accogliere la nuova edizione del Wind Summer Festival che verrà trasmesso in quattro appuntamenti a luglio su Canale 5, in prima serata. Spazio al rap e al pop ma anche al genere trap. Spazio agli ex talent, di ogni ordine e grado, e agli artefici di ...

"Puf"Pop Up Fest" in piazza Garibaldi : Ha all'attivo vari spettacoli, tra i quali le pièces dedicate a tre grandi personaggi livornesi, il poeta Giorgio Caproni, l'artista Amedeo Modigliani e il calciatore Armando Picchi, mentre in ...

All'Argentario corti protagonisti al Pop Corn Festival : Storie di attualità, amori proibiti e il fascino dei sogni irrealizzabili: sono questi alcuni dei temi al centro della seconda edizione del Pop Corn - Festival del Corto che si terrà dal 27 al 29 ...