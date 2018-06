Pomigliano d' Arco | NA

Di Maio a Pomigliano d’Arco per esprimere solidarietà agli operai Fiat : Il ministro del Lavoro e vicepremier oggi è stato in visita allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dai lavoratori della fabbrica. Ieri si era recato in ospedale per incontrare l'operaio che aveva cercato di darsi fuoco per protesta davanti casa sua, dopo essere stato licenziato.Continua a leggere