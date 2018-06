Pm | 2 anni e mezzo per ex sindaco Lodi

Petrolio - vicino massimi 3 anni e mezzo : ROMA, 28 GIU - Quotazioni del Petrolio in lieve calo ma ancora prossime ai massimi da tre anni e mezzo: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto perdono 18 centesimi a 72,58 dollari al ...

Petrolio - vicino massimi 3 anni e mezzo : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Quotazioni del Petrolio in lieve calo ma ancora prossime ai massimi da tre anni e mezzo: i contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto perdono 18 centesimi a 72,58 dollari ...

Investì e uccise anziano a Milano/ Alessandro Ghezzi condannato a 6 anni e mezzo - e patente ritirata a vita : Investì e uccise anziano a Milano: Alessandro Ghezzi condannato a 6 anni e mezzo di carcere, e patente ritirata a vita. Soddisfatto l'avvocato della difesa che parla di sentenza storica(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Dopo 2 anni e mezzo Street Fighter 5 riceve le Loot Box : Dopo la bellezza di 2 anni e mezzo la data di pubblicazione, Street Fighter 5 riceverà un aggiornamento che introdurrà le tanto discusse Loot Box il 25 giugno.Come riporta Eurogamer.net le Loot Box riguarderanno la modalità survival che ricordiamo al momento prevede di combattere contro avversari controllati dalla CPU a difficoltà crescente, i punti guadagnati possono essere spesi per comprare potenziamenti per ottenere vantaggi nei successi ...

Monza : l'accusa chiede 9 anni e mezzo per gli abusi alle stagiste del centro estetico : Rischia fino a nove anni e mezzo di reclusione il commerciante, titolare di un paio di centri estetici in Brianza, accusato di aver abusato di quattro stagiste minorenni "durante l'alternanza scuola ...

Giovanni Ciacci - da ballerino a cantante per Detto Fatto. E c'è di mezzo Malgioglio : Caterina Balivo ha ufficialmente abbandonato Detto Fatto il programma dei tutorial che ha condotto per ben 6 anni, non senza lacrime. Il testimone, nella...

Coldiretti : oltre mezzo milione di italiani emigrati in 5 anni : oltre mezzo milione di italiani hanno lasciato il Belpaese negli ultimi cinque anni cancellandosi dalle rispettive anagrafi di residenza. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Istat sul bilancio demografico, che fotografa il calo della popolazione per effetto della riduzione delle nascite ma anche per la crescita progressiva dell’emigrazione all’estero tra gli italiani. I numeri registrati dall’anagrafe sono peraltro la punta ...

Maltempo - Coldiretti : mezzo miliardo di danni all’agricoltura : Dai vigneti al frumento, l’ultima ondata di Maltempo fa salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni provocati all’agricoltura nelle campagne dall’inizio dell’anno con gelo, nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate che si sono succeduti colpendo la Penisola. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti di una pazza primavera che si classifica al quarto posto tra le piu’ calde dal 1800 ma con il 21% di precipitazioni in piu’ ...

Agricoltura : Coldiretti - da clima pazzo mezzo mld di danni : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Il risultato dell’andamento anomalo del tempo, quest’anno, “sono oltre mezzo miliardo di danni provocati all’Agricoltura nelle campagne con gelo, nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate”. A sostenerlo è la Coldiretti mentre sarebbe in arrivo una nuova perturbazione primaverile in un 2018 già segnato da precipitazioni più abbondanti, sulla base dei dati Isac ...

Agricoltura : Coldiretti - da clima pazzo mezzo mld di danni (2) : (AdnKronos) – Un impatto, quello del tempo, che è destinato a sentirsi anche sulle tavole poiché quest’estate, sostiene Coldiretti, “mancherà dagli alberi un frutto su quattro, dalle albicocche alle ciliegie, dalle pesche alle nettarine fino alle susine. E a risentirne sarà anche l’autunno con la produzione di olio di oliva ridimensionata dal maltempo che ha provocato danni su 25 milioni di piante tanto che ...

Nessuno sconto per Mamic - l’ex presidente della Dinamo Zagabria condannato a sei anni e mezzo di carcere : L’ex presidente della Dinamo Zagabria è stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere E’ stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere l’ex presidente della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic. I magistrati hanno condannato Mamic, considerato uno dei personaggi più potenti del calcio croato, in relazione a un episodio del 2008 legato al trasferimento di Luka Modric dalla Dinamo Zagabria al ...

"Violentata in casa dal mio ex" : sei anni e mezzo a lui - ora l'appello : Arezzo, 6 giugno 2018 - Un'altra storia storia di violenza sessuale nascosta dalle mura domestiche, l'accusato di stupro già pesantemente condannato, una donna che chiede giustizia. E un'udienza in ...

Williams vs Sharapova : la sfida delle regine del tennis - 2 anni e mezzo dopo l'ultima volta : ... «Quel parto complicato, sono quasi morta»" url="https://www.vanityfair.it/people/mondo/2018/05/06/serena-Williams-parto-complicato-paura-mai-provata-figlia-foto"] [cn_read_more title="«Urlare nello ...

Williams vs Sharapova : la sfida delle regine del tennis - 2 anni e mezzo dopo l’ultima volta : Fosse un film sarebbe una sfida all’Ok Corral, uno di quegli scontri epici che mettono di fronte i campioni, spesso opposti, di una generazione. Per il tennis è stato Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal. Al femminile, ai giorni nostri, è Serena Williams contro Maria Sharapova. L’appuntamento è sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, alle 14 e 15 (pioggia e ritardi permettendo) di lunedì 4 ...