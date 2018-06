Piazza Affari | ingrana la marcia UBI Banca

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca Mediolanum : Brillante rialzo per la società che opera nel settore Bancario e assicurativo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,36%. Il movimento di Banca Mediolanum , nella settimana, segue nel ...

Piazza Affari : allunga il passo Brunello Cucinelli : Effervescente il re del cachemire , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più ...

Piazza Affari : senza freni Mondo Tv : Brilla Mondo Tv , che passa di mano con un aumento del 2,44%. La tendenza ad una settimana di Mondo Tv è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità ...

Piazza Affari scatta in rally assieme alle altre borse europee : Ottimo avvio di giornata per a Borsa di Milano e le altre borse europee , che festeggiano l'accordo raggiunto al vertice europeo sui migranti , dopo che ieri le incertezze avevano messo K.O. i mercati ...

Piazza Affari apre in netto rialzo - +1 - 3% - dopo accordo Ue : Milano, 29 giu. , askanews, Apertura in netto rialzo per Piazza Affari dopo i cali di ieri e l'accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sui migranti da parte dei leader dell'Europa a 28. L'indice ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari ancora sotto i 21.500 punti (29 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari ci sono diversi dati macroeconomici in agenda. Il Ftse Mib riparte sotto i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 04:04:00 GMT)

Il Comparto bancario a Piazza Affari interrompe la serie di tre ribassi consecutivi - +1 - 40% - : Teleborsa, - Andamento positivo per il Comparto bancario a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il settore bancario italiano ha aperto a 9743,39, con una ...

Piazza Affari - -0 - 58% - chiude in calo con Europa su paura dazi : Milano, 28 giu. , askanews, Chiusura in calo per Piazza Affari, seppur più contenuta rispetto ai ribassi delle principali Borse europee sulla scorta dei timori legati ai dazi. L'indice Ftse Mib ha ...

Piazza Affari : balza in avanti Safilo : Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista , che avanza bene dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safilo più ...

Borsa - Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib -0 - 58% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,58% a 21.432 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,55% a quota 23.616 ...

Piazza Affari : in bella mostra Ratti : Seduta decisamente positiva per la big italiana del tessile , che tratta in rialzo del 2,14%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Ratti ...

Piazza Affari : seduta molto difficile per Aeffe : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 3,66% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Aeffe rileva ...