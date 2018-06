Perché l’Italia deve dotarsi in fretta di un piano sull’intelligenza artificiale : Paul Daugherty durante il Meet the media guru 2018 a Milano Foto: Ufficio stampa I tetri scenari alla Black Mirror restano prerogativa del mondo della fantasia. Gli esseri umani non finiranno presto sotto il ricatto perpetuo dei robot, come la brillante serie televisiva firmata Netflix ha preconizzato. Piuttosto, la collaborazione con le macchine dotate di intelligenza artificiale potrà portare dritto dritto verso “la terza ondata della ...

Perché lo sciopero dei controllori di volo a Marsiglia interessa l’Italia : Sabato 30 giugno e domenica primo luglio gli addetti al controllo dei voli a Marsiglia hanno indetto uno sciopero, supportato dall’Unsa-Icna, la maggiore sigla sindacale della categoria che ha però chiesto alle compagnie di volo di escludere la rotta ma di non cancellare i voli. Una situazione che può generare ritardi fino a 45 minuti e che costerà la cancellazione di diversi voli, soprattutto delle compagnie low cost che usano l’hub ...

Cos’è la tassa sui defunti e Perché si paga solo in alcuni comuni italiani : In molte città italiane i cittadini devono versare un contributo al comune quando muore un loro caro, per lo svolgimento del funerale, per la cremazione del cadavere e, in alcuni casi, anche solo per far visita alla salma dopo il funerale. Il concetto di 'tassa sui morti' o 'tassa sui defunti', quindi, varia da comune a comune, ma manca una legge nazionale che disciplini l'attività funeraria.Continua a leggere

Perché la vicenda della Harley Davidson è un'opportunità per l'Italia : Quando un governo prova a chiudere il mercato sperando di proteggerlo, spesso raggiunge risultati opposti. La vicenda della Harley Davidson rappresenta per il nostro paese una lezione e un’opportunità. Alcune settimane fa, il presidente Donald Trump ha elevato pesanti dazi sull’acciaio (25 per c

Ecco Perché la bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane non sta in piedi - stop condivisione : Impossibile non commentare l'ultima bufala dei numeri arabi nelle scuole italiane. In queste ore un post Facebook della pagina satirica PiùEuropa ShitPosting ha avuto un numero talmente elevato di condivisioni e interazioni da rendere necessaria una precisazione categorica, anche se per molti pure scontata. Ma si sa, sul social network, anche le ovvietà (se alimentate da beceri pregiudizi) alimentano tormentoni e catene senza senso. Qual è ...

Migranti - Perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Perché l'Italia ha bisogno dell'Unione Europea : Leave this field empty if you're human: Il progetto della nuova città della Scienza dello studio Gfc " Architecture Accanto ai casi positivi, ci sono poi le storie di somme ingenti di denaro europeo ...

Giuliano Urbani - Perché Forza Italia stavolta è finita : 'Silvio Berlusconi fuori tempo massimo' : C'è un tempo per tutto, anche per un partito come Forza Italia. A dirlo ormai non sono solo gli elettori, visto il risultato non proprio lusinghiero dello scorso marzo, ma anche uno come l'ex ministro ...

Troppa distanza tra parole e realtà Ecco Perché la sinistra ha perso Salvini ha dato voce agli italiani : Forse la spiegazione dell’attuale momento politico non è difficile: viviamo le conseguenze dell’estraneità che si è creata fra le élite ben pasciute ed idealistiche, e un popolo in difficoltà che non ne può più di belle parole. Purtroppo ciò che la gente non sa è che né Salvini né Di Maio sono la soluzione. Segui su affaritaliani.it

Non solo moda & turismo : Perché il fintech cinese Alipay vuole arrivare ai piccoli negozi italiani : Pagamenti con la piattaforma cinese Alipay In Cina è uno dei pagamenti digitali più diffudi. Nel Paese di mezzo Alipay, la piattaforma fintech di Ant financial, a sua volta controllata dal colosso dell’ecommerce cinese Alibaba, è negli smartphone di poco meno della metà dei cittadini. Oltre 600 milioni di utenti registrati. Se si sommano i clienti globali, si arriva a 870 milioni di persone. Parlare la stessa lingua di Alipay significa aprire i ...

Morta Chichita - moglie di Italo Calvino/ La vedova nera della letteratura italiana : ecco Perché : Morta Chichita, moglie di Italo Calvino: addio a Esther Judith Singer, custode dell'opera calviniana e della sua eredità letteraria. Le ultime notizie: lascia due figli(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:37:00 GMT)

SCUOLA/ Da Istanbul : Perché molte famiglie turche iscrivono i figli in un liceo italiano? : "molte famiglie di Istanbul scelgono di iscrivere i propri figli in una SCUOLA italiana, perché credono nel sistema-Italia". Il bilancio di un anno a Istanbul. MARCO RICUCCI(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. FerrarioMATURITA' 2018/ Tracce di italiano, la "guerra" delle tipologie non aiuta gli studenti, di D. Ferrari

Non solo Aquarius : Perché l’Italia dovrebbe studiare il caso della Spagna : La scorsa settimana, dopo un G7 non senza sorprese, il leitmotiv che ha attraversato l'Europa è stata la vicenda della nave Aquarius e dei suoi 629 passeggeri ai quali l'Italia ha negato l'accesso alle proprie coste. Nonostante il tentativo di alcuni sindaci di provare a rompere con la linea dura imposta dal Ministro dell'Interno, a intervenire è stata alla fine la Spagna, predisponendo allo sbarco il porto di Valencia. Ad emergere ...