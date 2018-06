Perché la seconda stagione di Glow è una delle migliori di sempre

wired

(Di venerdì 29 giugno 2018) Se la prima aveva destato una vivace curiosità, ladiè qualcosa di davvero sorprendente ed eccezionale. Non capita spesso, infatti, che uno spunto narrativo di per sé esile (una serie su uno show tv di wrestling femminile) condito da un’estetica ormai ridondante (il glamour degli anni Ottanta) diventi il pretesto per una storia profonda e ricca di sfaccettature come questa. In particolare i nuovi episodi, disponibili da oggi, 29 giugno, su Netflix, dimostrano come la leggerezza e l’ironia caricaturale di certi personaggi non escludano la possibilità di renderli tridimensionali e perfino attuali. Il punto di partenza rimane lo stesso. Dopo aver visionato un pilot convincente, una piccola rete via cavo si decide a ordinare un’interadi 20 episodiGorgeous Ladies of Wrestling. Ma se nella primaavevamo avuto modo solo di ...