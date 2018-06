Perchè Battlefield 5 avrà il Battle Royale? Risposta semplice da DICE

Battlefield 5 - DICE svela il perché del Battle Royale e assenza di DLC a pagamento : L'E3 2018 è stato senza dubbio molto interessante per Battle field 5. Il nuovo capitolo della serie sviluppata da DICE era stato già svela to nel periodo antecedente l'inizio della fiera, con Electronic Arts che aveva svela to al mondo il nuovo set storico – la Seconda Guerra Mondiale - in anteprima, ma l'EA Play 2018 è stato fondamentale per fare il punto della situazione su due elementi importantissimi: le meccaniche Battle Royale e l' assenza di ...

Perché in Battlefield 5 il single player è sopravvissuto : Battlefield 5 includerà una vera e propria modalità single player e la notizia è stata confermata direttamente dagli sviluppatori del gioco. Il titolo, la cui data di uscita è fissata per il 19 ottobre per Xbox One, PS4 e PC, prenderà un'altra strada rispetto a molti altri franchise, che invece continuano ad allontanarsi dalla classica campagna per giocatore singolo. Il single player in Battlefield 5 Battlefield invece è sempre stata una serie ...