Per una pelle luminosa proteggerla dalle aggressioni di sole e vento

Tour de France – Il Team Sky prepara una grande squadra Per affiancare Froome : la doppietta Giro-Tour può diventare realtà : Il Team Sky sta preparando una squadra di primo piano per affiancare Chris Froome al Tour de France: la doppietta Giro-Tour può diventare realtà Dopo aver vinto il Giro d’Italia, dominando le tappe conclusive, Chris Froome piazza il suo obiettivo sul Tour de France. Il ‘Keniano Bianco’ sogna la strepitosa doppietta Giro-Tour, come quella realizzata da Pantani nel 1998. Il Team Sky ha tutta l’aria di volerlo mettere ...

Chi è Jarrod Ramos e Perché ha compiuto una strage nella redazione del Capital Gazette : Il 38enne sei anni fa aveva fatto causa al giornale per diffamazione: l'anno prima era uscito un articolo in cui si faceva il suo nome in relazione ad una condanna per molestie. Da allora Ramos aveva ingaggiato una battaglia legale col Capitol Gazzette, culminata nella strage perpetrata ieri nella sede del quotidiano del Maryland.Continua a leggere

Astronomia : le bolle di Encelado - scoPerte molecole organiche complesse sulla luna di Saturno : È stata battezzata con il nome di un gigante della mitologia classica, fa parte della grande famiglia di satelliti naturali di Saturno ed è nota per l’oceano che giace sotto la sua superficie, celato da una spessa crosta ghiacciata: è questo l’identikit di Encelado, sesta luna di Saturno in ordine di grandezza, di si conosceva ben poco antecedentemente al primo sorvolo della sonda Cassini, avvenuto nel 2005. Il corpo celeste, scoperto ...

Roma - una squadra di Watussi Per puntare... in alto : Uno può essere un caso. Due anche. Tre inizia ad essere un indizio. Quattro una conferma. Sette su nove si avvicina ad una certezza. Qualità e fisicità: un binomio che spesso nel calcio fa pensare a ...

Chi è Jarrod Ramos e Perché ha compiuto una strage nella redazione del Capital Gazette : Chi è Jarrod Ramos e perché ha compiuto una strage nella redazione del Capital Gazette Il 38enne sei anni fa aveva fatto causa al giornale per diffamazione: l’anno prima era uscito un articolo in cui si faceva il suo nome in relazione ad una condanna per molestie. Da allora Ramos aveva ingaggiato una battaglia legale […] L'articolo Chi è Jarrod Ramos e perché ha compiuto una strage nella redazione del Capital Gazette proviene da ...

Perché la seconda stagione di Glow è una delle migliori di sempre : Se la prima aveva destato una vivace curiosità, la seconda stagione di Glow è qualcosa di davvero sorprendente ed eccezionale. Non capita spesso, infatti, che uno spunto narrativo di per sé esile (una serie su uno show tv di wrestling femminile) condito da un’estetica ormai ridondante (il glamour degli anni Ottanta) diventi il pretesto per una storia profonda e ricca di sfaccettature come questa. In particolare i nuovi episodi, disponibili ...

TEATRO DELL'OPERA/ Roma - una stagione Per una Capitale : La stagione 2018-19 del TEATRO DELL'OPERA di Roma conferma la centralità della fondazione Romana nella vita non solo musicale della Capitale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:40:00 GMT)PUCCINI/ La Bohème in periferiaJON HISEMAN/ La scomparsa del leader dei Colosseum: il ricordo

5 consigli Per stare vicino a una Persona depressa : Italiani, popolo sempre più depresso. Secondo la Società Italiana di Psichiatria, la depressione è uno dei disagi mentali maggiormente in crescita, l’incidenza è aumentata negli ultimi 15 anni del 3%. Dal più recente rapporto Istat, in Italia le persone che soffrono di disturbi depressivi sarebbero circa 2,8 milioni. Le percentuali più alte si riscontrano nelle persone mature, sopra i 65 anni. Rispetto al genere, i sintomi depressivi sono ...

Thailandia - 13 ragazzi bloccati in una grotta : le sPeranze si affievoliscono : Sono state interrotte in Thailandia le ricerche sott’acqua dei 12 bambini e del loro allenatore di calcio intrappolati da cinque giorni nella grotta di Tham Luang, nel nord del Paese, vicino alla frontiera con Birmania e Laos. I 12 bambini, di età comprese fra 11 e 16 anni, erano entrati nella grotta insieme al coach 25enne sabato, dopo l’allenamento, ma da quella sera sono rimasti intrappolati all’interno perché l’arrivo ...

La realtà aumentata Per una collezione di maglie da tutto il mondo : E' il progetto del Visual Lab del Gruppo Gedi sulla mostra al museo Palp di Pontedera dall’1 al 31 luglio. maglie raccolte anche in versione digitale con la riproduzione del mondo in 3D

Dieta Flessibile Per una settimana : dimagrire 3 chili : La Dieta Flessibile può far dimagrire fino a 3 chili in una settimane senza stress e senza patire la fame. Si basa su un regime alimentare completo.

Usa - Melania Trump in Arizona Per una nuova visita a un centro migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Inghilterra-Belgio 0-1 - Mondiali 2018 : una Perla di Adnan Januzaj vale il primato del girone G ai Diavoli Rossi : Allo stadio Kaliningrad il big match del gruppo G dei Mondiali 2018 di calcio, tra Inghilterra e Belgio, termina 1-0 in favore dei Diavoli Rossi. Una grande realizzazione di Adnan Januzaj regala il successo ai belgi che così conquistano il primato del raggruppamento davanti agli inglesi. Con questo risultato gli uomini di Martinez se la vedranno agli ottavi di finale contro il Giappone mentre i britannici affronteranno la Colombia. Non è sceso ...

Omicidio Fassi : Per Folletto nessuna sPeranza di 'sconto pena' : La Cassazione non ammette il ricorso La condanna di Pasqualino Folletto è definitiva: dovrà scontare 30 anni per l'Omicidio di Maria Luisa Fassi uccisa nella tabaccheria che gestiva con il marito in ...