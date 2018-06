PENSIONI | SALVINI CONTRO BOERI SU ‘CALO IMMIGRATI‘ Lo scontro Lega-Inps parte da

L'urlo di Salvini a Boeri : 'Gli immigrati pagano le PENSIONI agli italiani? Ma basta!!!' : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile 'nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto - ha aggiunto - e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.

PENSIONI - Salvini contro Boeri : “Riduzione degli immigrati preoccupante perché mancheranno contributi? Ma basta” : Giusto giovedì l’Ufficio parlamentare di bilancio lo ha ricordato con un report ad hoc: un calo degli arrivi di migranti comporta problemi per i conti italiani, perché gli immigrati che lavorano e pagano i contributi ci aiutano a pagare le Pensioni. Ora che a ripeterlo è il presidente dell’Inps Tito Boeri, arriva l’altolà del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la ...

Riforma PENSIONI 2018/ Salvini : smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100. Tutti gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:31:00 GMT)

PENSIONI - Salvini : "Smonteremo la Fornero. La Bce se ne faccia una ragione" : ' Le più vecchie accise dalla guerra di Abissinia in avanti sono uno uno dei dossier su cui stiamo lavorando - ha detto - è un dossier aperto al ministero dell'Economia, la cancellazione delle accise ...

PENSIONI - assegni sempre più poveri : tutti i limiti della riforma Salvini - Di Maio : Pensioni, riforme e quote: cosa cambia per i cittadini italiani con il piano del Governo? Non per tutti il nuovo sistema Pensionistico così come architettato da Lega e 5 stelle sarà conveniente e il...

PENSIONI - Salvini ribadisce : la Legge Fornero verrà smontata entro l'anno : Matteo Salvini ancora in prima linea per quel che riguarda la previdenza, tra i temi principali del contratto di governo M5s - Lega: il vicepremier nonchè Ministro degli Interni è tornato ad affermare che tra gli obiettivi immediati dell'esecutivo c'è la revisione totale della Riforma Fornero [VIDEO] e l'introduzione del meccanismo delle quote, volto a costituire un efficace strumento di flessibilita' in uscita dopo che la Legge Pensionistica ...

PENSIONI - contanti e pace fiscale : Salvini chiede tempo e fiducia agli imprenditori : Per qualche minuto Matteo Salvini si immagina ministro dell'economia senza però considerare le coperture necessarie e parla anche di Pensioni all'assemblea dei piccoli imprenditori della Confesercenti, chiedendo loro tempo e fiducia rassicurandoli di non vendere solo promesse ma quanto contenuto nel programma del contratto di governo, anche per quel che concerne la parte fiscale. E per conquistare il pubblico, oltre a parlare di contanti e ...