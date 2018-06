Pensioni - Salvini contro Boeri : “Riduzione degli immigrati preoccupante perché mancheranno contributi? Ma basta” : Giusto giovedì l’Ufficio parlamentare di bilancio lo ha ricordato con un report ad hoc: un calo degli arrivi di migranti comporta problemi per i conti italiani, perché gli immigrati che lavorano e pagano i contributi ci aiutano a pagare le Pensioni. Ora che a ripeterlo è il presidente dell’Inps Tito Boeri, arriva l’altolà del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la ...

Migranti e Pensioni - Salvini avverte Boeri : 'Ora basta' : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile 'nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto - ha aggiunto - e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.

Pensioni : Salvini a Boeri - riduzione flussi migratori preoccupante? ma basta! : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la “riduzione dei flussi migratori” è preoccupante, perché sono gli immigrati a pagare le Pensioni degli italiani”¦..E la legge Fornero non si tocca. Ma basta!!!”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matto Salvini commentando le dichiarazioni del presidente dell’Inps, Tito Boeri.L'articolo Pensioni: Salvini a ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini : smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100. Tutti gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Pensioni - Salvini : "Smonteremo la Fornero. La Bce se ne faccia una ragione" : ' Le più vecchie accise dalla guerra di Abissinia in avanti sono uno uno dei dossier su cui stiamo lavorando - ha detto - è un dossier aperto al ministero dell'Economia, la cancellazione delle accise ...

Pensioni - assegni sempre più poveri : tutti i limiti della riforma Salvini - Di Maio : Pensioni, riforme e quote: cosa cambia per i cittadini italiani con il piano del Governo? Non per tutti il nuovo sistema Pensionistico così come architettato da Lega e 5 stelle sarà conveniente e il...

Pensioni - Salvini ribadisce : la Legge Fornero verrà smontata entro l'anno : Matteo Salvini ancora in prima linea per quel che riguarda la previdenza, tra i temi principali del contratto di governo M5s - Lega: il vicepremier nonchè Ministro degli Interni è tornato ad affermare che tra gli obiettivi immediati dell'esecutivo c'è la revisione totale della Riforma Fornero [VIDEO] e l'introduzione del meccanismo delle quote, volto a costituire un efficace strumento di flessibilita' in uscita dopo che la Legge Pensionistica ...

Pensioni - contanti e pace fiscale : Salvini chiede tempo e fiducia agli imprenditori : Per qualche minuto Matteo Salvini si immagina ministro dell'economia senza però considerare le coperture necessarie e parla anche di Pensioni all'assemblea dei piccoli imprenditori della Confesercenti, chiedendo loro tempo e fiducia rassicurandoli di non vendere solo promesse ma quanto contenuto nel programma del contratto di governo, anche per quel che concerne la parte fiscale. E per conquistare il pubblico, oltre a parlare di contanti e ...

Pensioni - Salvini : ‘Smonteremo la legge Fornero' : La riforma Pensioni rimane tra le priorita' del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte come ha ribadito ieri il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Sfumata la promessa di abolire la legge Fornero gia' al primo consiglio dei ministri, l’impegno del segretario del Carroccio è quello di intervenire sulle modifiche al sistema previdenziale nei primi mesi di vita dell’esecutivo, per introdurre le misure previste dal ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Salvini - “priorità superare Legge Fornero con la Quota 100” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: le regole per la Quota 100 e tutte le ultime notizie. Il "caso-Quota 37" e i lavoratori gravosi con benefici di uscita dal lavoro con Ape Sociale(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Pensioni - parla Salvini : '41 anni di anzianità contributiva penso siano sufficienti' : Matteo Salvini, intervenuto all'assemblea Confesercenti di Roma, ha toccato vari punti inerenti il programma di governo e, tra questi, non poteva mancare un chiaro riferimento al sistema Pensionistico. Il Ministro degli Interni è stato piuttosto deciso quando ha affermato che uno degli obiettivi primari della maggioranza sara' smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, facendo partire al più presto quella che è stata definita la quota ...