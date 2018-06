Pensioni d’oro | l’economista Brambilla | “Boeri sia prudente Toccare le regole del gioco

RIFORMA Pensioni 2018/ Le critiche per Di Maio sui tagli agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 giugno. Luigi Di Maio criticato da Cesare Damiano e Tommaso Nannicini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:14:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - dopo i vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

Pensioni : Di Maio - dopo i vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

Reddito di cittadinanza - vitalizi e Pensioni d’oro : Di Maio accelera : Il Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio cerca di recuperare terreno e di ritagliarsi il suo spazio in questo governo in cui la Lega ha fino ad ora nettamente predominato. E per farlo cerca di rilanciare subito i suoi cavalli di battaglia: Reddito di cittadinanza, taglio a vitalizi e pensioni d’oro. Ma il leader del Movimento 5 Stelle ha già trovato i primi ostacoli dentro il governo. Stop ai vitalizi degli ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Cida : “taglio assegni d’oro? Fuori luogo insistenza Di Maio” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a PENSIONI d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : “ok taglio assegni d’oro - ma è imbroglio con flat tax” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - da stop vitalizi e quelle d’oro segnale per cittadini : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Dare un buon esempio delle Istituzioni passa anche per una serie di atti che sono di giustizia sociale. Siamo impegnati in questi giorni. La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle Pensioni d’oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi soldi. Io non credo che saranno pochi soldi ma finalmente stiamo dicendo che in uno Stato che in ...

Pensioni : Di Maio - da stop vitalizi e quelle d’oro segnale per cittadini : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Dare un buon esempio delle Istituzioni passa anche per una serie di atti che sono di giustizia sociale. Siamo impegnati in questi giorni. La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle Pensioni d’oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi soldi. Io non credo che saranno pochi soldi ma finalmente stiamo dicendo che in uno Stato che in ...

Riforma Pensioni 2018/ Taglio assegni d’oro e Quota 100 : priorità e ‘problemi’ (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, Taglio a Pensioni d'oro: le critiche al Governo del leader Confindustria e del giuslavorista Pietro Ichino. Le priorità e i problemi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:26:00 GMT)

Di Maio avverte : 'Taglieremo le Pensioni d’oro sopra i 5000 euro per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge ...

Davvero Di Maio può ottenere un miliardo di euro dal taglio delle “Pensioni d’oro”? : Basta fare un paio di conti per capire che è impossibile: secondo gli esperti la cifra è più vicina ai cento milioni di euro The post Davvero Di Maio può ottenere un miliardo di euro dal taglio delle “pensioni d’oro”? appeared first on Il Post.

RIFORMA Pensioni 2018/ Ichino vs Di Maio : “taglio assegni d’oro? Aumenti minime a 17 euro..” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio PENSIONI d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:27:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Costituzionalisti vs Di Maio “manca impianto economico” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, M5s contro Pd su quelle d'oro: “100 milioni? Risparmio di un miliardo”. Le ultime notizie: dall'annuncio di Di Maio alla “scommessa” di Tripiedi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Pensioni d’oro - costituzionalisti : “Annunci buoni solo per i titoli dei giornali - manca impianto giuridico ed economico” : Per il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, “quest’estate festeggeremo la fine delle Pensioni d’oro e l’inizio di un’Italia più giusta”, mentre già questa settimana sarà quella “buona per tagliare i vitalizi”. Tuttavia, in entrambi i casi, non si sa bene come il cambiamento andrà in porto. Non è chiaro l’impianto giuridico ed economico, come non lo è nella pace fiscale caldeggiata dal ...